"Освобождение города идет целыми кварталами": Рогов рассказал о ситуации в Курахово
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Российские подразделения взяли под контроль элеватор в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ теряют целые кварталы, бои продолжаются. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Освобождение города идет целыми кварталами", - отметил Рогов.
Военкор Юрий Котенок добавил, что южнее Курахово российские военные почти полностью контролируют междуречье между реками Кашлагач, Сухие Ялы и Шайтанка, что в четырех километрах северо-западнее Новодонецкого.
"Вчерашние прорывы от Новодонецкого в направлении Великой Новосёлки и, севернее, к Раздольному создают серьёзную угрозу обороне противника в данном районе. Угроза охвата Великой Новосёлки с тыла уже видна очень хорошо. А выход в дальнейшем к Новоочеретоватому, которое в 6 км от Раздольного, позволит не только преодолеть рубеж реки Мокрые Ялы, но и выйти в тыл оборонительному рубежу вдоль дороги на Гуляйполе и к границе Днепропетровской области", - отмети л военкор.
Накануне также появилась информация о том, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово.
"Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", — уточнил телеграм-канал "Военная хроника".
Вчера, 10:23Еще одно направление штурма: российский десант высадился на пляже Курахово - СМИРоссийские военные пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово. Таким образом, силы ВС РФ добавили к штурму города еще одно направление. Об этом сообщает "Российская газета"
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Также сообщается, что российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог — сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил.
"Судя по всему, центр города за ВС РФ", — говорится в публикации канала.
Вчера, 12:41"Судя по всему, центр города за ВС РФ": СМИ сообщили об успехе ВС РФ в ТорецкеПодразделения ВС РФ оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог - сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил. Об этом 20 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.
Подробнее об этом - в материале Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко.