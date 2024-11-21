https://ukraina.ru/20241121/1059088204.html

"Освобождение города идет целыми кварталами": Рогов рассказал о ситуации в Курахово

"Освобождение города идет целыми кварталами": Рогов рассказал о ситуации в Курахово - 21.11.2024 Украина.ру

"Освобождение города идет целыми кварталами": Рогов рассказал о ситуации в Курахово

Российские подразделения взяли под контроль элеватор в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), ВСУ теряют целые кварталы, бои продолжаются. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-11-21T09:22

2024-11-21T09:22

2024-11-21T09:22

новости

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

андрей марочко

вооруженные силы украины

вс рф

продвижение

купянск

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Военкор Юрий Котенок добавил, что южнее Курахово российские военные почти полностью контролируют междуречье между реками Кашлагач, Сухие Ялы и Шайтанка, что в четырех километрах северо-западнее Новодонецкого. Накануне также появилась информация о том, что силы ВС РФ пересекли Кураховское водохранилище с севера на юг и высадили десант на пляже Курахово."Северный фланг Курахово продолжает сыпаться, и поделать с этим ВСУ уже ничего не могут", — уточнил телеграм-канал "Военная хроника".ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Также сообщается, что российские подразделения закрепились в районе административных зданий Часова Яра. Подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко уточнил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.В то же время российские военные оттеснили ВСУ на северо-запад Торецка (Дзержинска) и зашли в частный сектор в районе стадиона "Авангард". Итог — сам спорткомплекс и крупнейший в городе Дом культуры "Украина" оказались под контролем российских сил."Судя по всему, центр города за ВС РФ", — говорится в публикации канала.Наконец, в Купянске ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в подвале многоквартирного дома. Уточняется, что здание обрушилось вместе с находящимися внутри двумя десятками украинских военных, среди которых были и командиры ВСУ.Подробнее об этом - в материале Удар ВС РФ в Купянске похоронил под завалами командиров ВСУ - Марочко.

https://ukraina.ru/20241120/1059056793.html

https://ukraina.ru/20241120/1059062063.html

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, андрей марочко, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, купянск, часов яр, дзержинск (торецк)