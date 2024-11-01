https://ukraina.ru/20241101/1058559286.html

"Человек не хотел, но попал на войну и расцвел": националист Корчинский об "осмысленной" смерти украинцев

"Человек не хотел, но попал на войну и расцвел": националист Корчинский об "осмысленной" смерти украинцев - 01.11.2024 Украина.ру

"Человек не хотел, но попал на войну и расцвел": националист Корчинский об "осмысленной" смерти украинцев

Смерть на поле боя должна быть для украинца "высокосмысловой", так как умереть именно таким способом для любого солдата — гордость. ТЦК прилагают немало усилий для того, что военнообязанные это осознали. Такую позицию 1 ноября высказал лидер партии "Братство"* Дмитрий Корчинский в программе "Рандеву с Яниной Соколовой"

2024-11-01T16:56

2024-11-01T16:56

2024-11-01T16:56

новости

украина

россия

вооруженные силы украины

корчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101869/58/1018695837_0:440:2196:1675_1920x0_80_0_0_f52657d6a42297e2b306ba2064d8ae59.jpg.webp

Корчинский (повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ) преподнес мысль, что военнообязанные граждане Украины, которые уклоняются от службы, не желают воевать из-за собственной "бытовой скуки", из-за "бессмысленности существования", наркотической зависимости и глупости. Он добавил, что службу в ВСУ следует воспринимать, как большое событие.По его мнению, не все готовы это осознать, и им следует помочь в этом."ТЦК помогает им это осознать! Многие нашли себя на войне. Человек не хотел, но попал на войну и расцвел", — аргументировал Корчинский.Ранее Корчинский призвал снизить мобилизационный возраст до 14 лет, ссылаясь на Центральную Африку."Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда мужчина уже может поднять автомат - он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например — в Центральной Африке, воюют уже лет с 12-14", — обосновал свое заявление украинский националист.Подробнее об этом — Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 летРанее в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Павлив объяснил, что стоит за высказываниями Корчинского."Нужно понимать, что Корчинский — вечный провокатор, постоянно устраивает разного рода "перформансы". Для него подобные заявления — способ напомнить о себе. Некая возможность найти способ заработка", — считает ПавливПодробнее об этом — в интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людейВ своем материале автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассказал, что в последние недели, ТЦК перешли к массовым облавам в крупных украинских городах,"На трассах, везде, где они могут рассчитывать на хороший улов. Украинские СМИ утверждают, что такая активность связана с требованием Зеленского обеспечить армии до конца года миллион свежего пополнения. Вскрыты массовые злоупотребления при установлении инвалидности, идёт массовый пересмотр выданных инвалидностей. Численность ТЦК доросла до 110 тысяч человек (год назад их было 45 тысяч), а их полномочия фактически (а местами и юридически) серьёзно расширены", — в подробностях объяснил Ищенко.Подробнее о происходящем на Украине — Убить шамана. Майдан или смертьВ интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин высказал свою точку зрения по поводу тех, кто оказывается на фронте."Бусификация" и рейды ТЦК приводят к тому, что в украинскую армию попадают слабо мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к паническим настроениям и оставлению позиций, сообщил эксперт.Более подробно о обвале украинского фронта — в интервью Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС* Признана в РФ экстремистской организацией

https://ukraina.ru/20241025/1058326235.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вооруженные силы украины, корчинский