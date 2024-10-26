https://ukraina.ru/20241026/1058373786.html

Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей

Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей - 26.10.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей

Законопроект о снижении призывного возраста на Украине в правительстве есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие электоральные последствия будет иметь данный закон. Он ведь рассчитывает пойти на выборы. Не исключено, что это случится в 25-м году. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно.

2024-10-26T08:27

2024-10-26T08:27

2024-10-26T08:27

интервью

украина

ивано-франковск

крым

владимир зеленский

корчинский

михаил павлив

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056261563_88:28:822:441_1920x0_80_0_0_d772359c8b2aa2f9065dc16abe71f133.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.Украине пора перейти от "ласковой" к "наступательной" украинизации и наказывать граждан за нарушение закона об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах, заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.— Михаил, это попытка попилить бюджет перед полным крахом?— Давайте не будем строить иллюзий. Вряд ли украинская государственность прямо сейчас возьмет и закончится.На самом деле просто напоминают о себе. До СВО все эти языковые перформансы данного персонажа были на переднем плане: в политическом смысле, в публичном. Сейчас они в глубоком андеграунде. Пальму первенства у него практически перехватил мэр Ивано-Франковска со своими патрулями.Видимо, взыграла у него ревность: должен быть только один инспектор. И, по его мнению, это именно он. Я думаю, ничего другого за этим не стоит. Никаких процедурных или законодательных изменений я не жду, кроме уже озвученных.— Дело Фарион живет.— Не в Фарион дело. Шизиков хватает.С другой стороны, откровенно говоря, не мытьем, так катаньем они украинизацию продолжают продвигать.— Украинский националист Дмитрий Корчинский предложил снизить призывной возраст до 14 лет, последовав примеру африканских стран. Тем временем украинские паблики сообщают, что Зеленский якобы к концу года понизит призывной возраст до 21 года. Может ли украинская власть выкинуть такое?— Я давно и писал, и говорил, что законопроект о снижении призывного возраста на Украине в правительстве есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие электоральные последствия, в первую очередь, для Зеленского, будет иметь данный закон. Он ведь рассчитывает пойти на выборы. Не исключено, что это случится в 25-м году. Тогда кумулятивный эффект скажется на нем крайне негативно.Понижения призывного возраста до 18 лет на данный момент ждать не стоит. Хотя, прозвучали интересные заявления от министра образования: "Давайте не выпускать детей 16-17 лет из Украины". Достаточно двусмысленно.Корчинский — вечный провокатор, постоянно устраивает разного рода перформансы. С ним давно не в теме и не в доле. Для него подобные заявления — способ напомнить о себе. Некая возможность найти способ заработка. Он неоднократно пиарился за счет серьезных вещей. Занимался вымогательством на теме украинской православной церкви, кстати.Видно, сейчас кубышка похудела. Корчинский уже на обочине политического процесса. Достаточно давно, естественно.Раньше это у него эта тема любимая была, а сейчас государство перехватило подобное: это уже вышло за грань провокаций, перформансов. На данный момент заявления и действия в таком духе вполне можно назвать геноцидом по конфессиональному признаку.Повторюсь, Корчинский в поисках новых возможностей для заработка.— Вы упомянули перспективу выборов Зеленского. Как это может быть организованно? Кто ему составит конкуренцию? И как это может повлиять на ситуацию на фронте?— Не вижу никакой проблемы в организации.— Все-таки всю территорию Украины киевский режим уже не контролирует…— И что? Они и раньше на Украине за милую душу проводили выборы, при том, что не контролировали территорию Крыма и ЛДНР. Ничего им не помешало. Сейчас то что помешает? Захотят — проведут.Что касается ситуации на фронте, вряд ли они пойдут на выборы до остановки фронта. Это нелепо. Допускаю, что может быть проведен референдум, вне зависимости от происходящего на фронте. Проведение выборов только в случае некой заморозки конфликта, перемирия, переговоров.Сейчас Зеленскому нет смысла идти на выборы: и так все полномочия в руках. Они ведь уже наплевали на конституцию. Пока длится военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти. Рано или поздно военное положение будет остановлено — тогда-то они и пойдут на выборы.— Как вы оценивает сценарий заморозки конфликта в обозримой перспективе? Когда это может произойти? Что для этого должно случиться?— Для меня много сигналов есть о том, что это с высокой вероятностью произойдет в 25-м году. Даже если не брать в расчет фактор американских выборов, хотя они будут иметь определяющее значение.Безусловно, накопилась огромная усталость от этого конфликта и у США, и у Европы.— А где эта линия фронта будет проходить?— Да откуда же я знаю. Это известно лишь Господу Богу и тем, кто отвечает за стратегию и планы на будущее с обеих сторон. Кто имеет понимание о действующих резервах.Радикального обрушения украинского фронта на данном этапе я не вижу. Если будет такая угроза, они снизят призывной возраст. И отгрузят тысяч 10, 20, 30 молодых людей в окопы.Подробнее о ситуации на Украине Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники

https://ukraina.ru/20241023/1058290561.html

https://ukraina.ru/20241025/1058371960.html

украина

ивано-франковск

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, ивано-франковск, крым, владимир зеленский, корчинский, михаил павлив, украина.ру