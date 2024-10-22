Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет - 22.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241022/1058286311.html
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет - 22.10.2024 Украина.ру
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
Прогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский
2024-10-22T17:56
2024-10-22T17:56
новости
запад
киев
азия
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
дети
украинские националисты
корчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_0:160:2897:1790_1920x0_80_0_0_85d82455128e447b95a3e4beacc20ff8.jpg
"Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда мужчина уже может поднять автомат - он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например – в Центральной Африке, воюют уже лет с 12-14", - сказал украинский националист.Заявления Корчинского со ссылкой на опыт африканских стран дополняют мнения украинских наблюдателей, заметивших устремления официального Киева повторить опыт репрессивных и диктаторских режимов Азии и Латинской Америки. В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже. Подробности в публикации План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с РоссиейРанее в новостях: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад Также на эту тему: "Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ * Признана в РФ экстремистской организацией
запад
киев
азия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102962/53/1029625318_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_523af89ccaed1f403b63d90ac0ed31f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, киев, азия, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, дети, украинские националисты, корчинский, украина
Новости, Запад, Киев, Азия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, дети, украинские националисты, Корчинский, Украина

Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет

17:56 22.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Прогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский
"Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда мужчина уже может поднять автомат - он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например – в Центральной Африке, воюют уже лет с 12-14", - сказал украинский националист.
Заявления Корчинского со ссылкой на опыт африканских стран дополняют мнения украинских наблюдателей, заметивших устремления официального Киева повторить опыт репрессивных и диктаторских режимов Азии и Латинской Америки.
В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже. Подробности в публикации План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией
Ранее в новостях: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад
Также на эту тему: "Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
* Признана в РФ экстремистской организацией
 
НовостиЗападКиевАзияВооруженные силы УкраиныВСУмобилизациядетиукраинские националистыКорчинскийУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
18:43Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
18:43Вброс для венгерских либералов. Что стоит за информацией о готовящейся стрельбе в Будапеште
18:25Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72
18:03Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
18:03Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУ
18:00Ветер перемен с БРИКС, реакция КНДР и конец слухам об увольнении Буданова* и Умерова. Итоги 22 октября
17:56Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
17:20Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
17:14Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
16:44"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР
16:24"Свобода слова умирает, она фактически исчезает" - австралийский юрист о санкциях против "России сегодня"
16:22Мать Королёвой, кричавшая "Слава Украине!"* в Майами, прилетела в Москву
16:17Харрис заверяет, что в случае победы Трампа "Путин займёт Киев"
16:13Как США купили Украину и почему сейчас опасно менять Зеленского - Пятибратов
15:44Зеленский ответил, собирается ли увольнять Буданова* и Умерова. А о Сырском промолчал
15:41Военный эксперт Борис Рожин: Россия под Селидово устраивает ВСУ полноценный "Угледар"
15:39Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений
15:25Украинский подрывник локомотивов в Мелитополе приговорён к 16 годам
15:24Легализовал военные преступления ВСУ: Зеленский изменил Уголовный кодекс ради МУС, но с оговорками
Лента новостейМолния