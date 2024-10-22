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Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет

Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет - 22.10.2024 Украина.ру

Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет

Прогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский

2024-10-22T17:56

2024-10-22T17:56

2024-10-22T17:56

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"Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда мужчина уже может поднять автомат - он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например – в Центральной Африке, воюют уже лет с 12-14", - сказал украинский националист.Заявления Корчинского со ссылкой на опыт африканских стран дополняют мнения украинских наблюдателей, заметивших устремления официального Киева повторить опыт репрессивных и диктаторских режимов Азии и Латинской Америки. В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже. Подробности в публикации План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с РоссиейРанее в новостях: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад Также на эту тему: "Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ * Признана в РФ экстремистской организацией

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