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Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет - 22.10.2024 Украина.ру
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
Прогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский
2024-10-22T17:56
2024-10-22T17:56
2024-10-22T17:56
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"Если это будет необходимо, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, когда мужчина уже может поднять автомат - он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например – в Центральной Африке, воюют уже лет с 12-14", - сказал украинский националист.Заявления Корчинского со ссылкой на опыт африканских стран дополняют мнения украинских наблюдателей, заметивших устремления официального Киева повторить опыт репрессивных и диктаторских режимов Азии и Латинской Америки. В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже. Подробности в публикации План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с РоссиейРанее в новостях: Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает Запад Также на эту тему: "Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ * Признана в РФ экстремистской организацией
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новости, запад, киев, азия, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, дети, украинские националисты, корчинский, украина
Новости, Запад, Киев, Азия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, дети, украинские националисты, Корчинский, Украина
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 лет
Прогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский