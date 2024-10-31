Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления.
В телеграм-каналах уточняют, что сейчас российские войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово в Харьковской области, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов, сообщил эксперт.
"От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метров. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело", — подчеркнул Алехин.
И там ВС РФ могут форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Войскам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры, добавил обозреватель.
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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