https://ukraina.ru/20241031/1058496345.html

Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе

Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе - 31.10.2024 Украина.ру

Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе

Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-10-31T05:45

2024-10-31T05:45

2024-10-31T05:45

новости

россия

оскол

купянск

геннадий алехин

наступление

плацдарм

харьковская область

детали

сво

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Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас российские войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово в Харьковской области, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов, сообщил эксперт.И там ВС РФ могут форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Войскам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры, добавил обозреватель.Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241030/1058488604.html

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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, наступление, плацдарм, харьковская область, детали, сво, спецоперация