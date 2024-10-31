Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе - 31.10.2024 Украина.ру
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Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе
Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе - 31.10.2024 Украина.ру
Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-10-31T05:45
2024-10-31T05:45
новости
россия
оскол
купянск
геннадий алехин
наступление
плацдарм
харьковская область
детали
сво
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Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас российские войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово в Харьковской области, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов, сообщил эксперт.И там ВС РФ могут форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Войскам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры, добавил обозреватель.Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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россия
оскол
купянск
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новости, россия, оскол, купянск, геннадий алехин, наступление, плацдарм, харьковская область, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Купянск, Геннадий Алехин, наступление, плацдарм, Харьковская область, детали, СВО, Спецоперация

Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе

05:45 31.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления.
В телеграм-каналах уточняют, что сейчас российские войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово в Харьковской области, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов, сообщил эксперт.
"От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метров. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело", — подчеркнул Алехин.
И там ВС РФ могут форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Войскам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры, добавил обозреватель.
Река Оскол течет с севера на юг. Поэтому и ВС РФ ведут активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую, подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, почему стремительно выросли темпы операций российской армии — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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