Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058486811.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-30T16:22
2024-10-30T16:22
эксклюзив
купянск
россия
харьков
вооруженные силы украины
спецоперация
изюм
балаклея
авиабомбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_653c8f6412739eec39a1fe74bfb5f696.png
Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас наши войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов.От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метроа. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело. И там мы можем форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Нам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры.Оскол течет с севера на юг. Поэтому и мы ведем активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. В районе Боровой тоже есть мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке, но он разбит).Что касается района Синьковки, то мы уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои.Надо еще учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу.Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия.ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда наши войска заходили в город. Я вообще считаю, что противник в обозримой перспективе Купянск может сдать.Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать. Им врут, что якобы Россия разбила все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки.То же самое было в сентябре 2022 года.Многие говорят, что Купянск превратился в руины. Я бы так не сказал. Да, там есть значительные разрушения, но эти разрушения, повторюсь, понаделала сама Украина. Это она огнем артиллерии уничтожила административные здания. Только за последние сутки шесть гостиниц было повреждено.Отмечу также, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. Они пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково. При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана.Если наши войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, надеюсь, в конце года мы Купянском овладеем. Да, впереди у нас еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241028/1058421273.html
купянск
россия
харьков
изюм
балаклея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:0:1091:725_1920x0_80_0_0_70431945abfa65db7dffbc389b30c5ff.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, россия, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, изюм, балаклея, авиабомбы
Эксклюзив, Купянск, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Изюм, Балаклея, авиабомбы

Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ

16:22 30.10.2024
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас наши войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метроа. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело. И там мы можем форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Нам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры.
Оскол течет с севера на юг. Поэтому и мы ведем активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. В районе Боровой тоже есть мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке, но он разбит).
Что касается района Синьковки, то мы уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои.
Надо еще учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу.
Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия.
ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда наши войска заходили в город. Я вообще считаю, что противник в обозримой перспективе Купянск может сдать.
Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать. Им врут, что якобы Россия разбила все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки.
То же самое было в сентябре 2022 года.
Многие говорят, что Купянск превратился в руины. Я бы так не сказал. Да, там есть значительные разрушения, но эти разрушения, повторюсь, понаделала сама Украина. Это она огнем артиллерии уничтожила административные здания. Только за последние сутки шесть гостиниц было повреждено.
Отмечу также, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. Они пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково. При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана.
Если наши войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, надеюсь, в конце года мы Купянском овладеем. Да, впереди у нас еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Харьковской и Белгородской областей
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября, 17:07
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия погонит ВСУ по украинской степи от Покровска и МирноградаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивКупянскРоссияХарьковВооруженные силы УкраиныСпецоперацияИзюмБалаклеяавиабомбы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13"Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта
17:07Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
17:07Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу
16:59Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
16:43Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
16:22Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ
16:20"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину
16:16ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
16:05Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash
15:52Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
15:44Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
15:14В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК
14:48Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
14:15Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам
14:11Песков призвал ВСУ оставить российские территории
14:10Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия
14:10"Больше всего пострадали могилы бойцов СВО": СК РФ расследует вандализм в Новосибирской области
14:09СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа
13:51Только взятие Киева? Когда на Украине случится перелом и где ждать обрушения фронта – Азаров
Лента новостейМолния