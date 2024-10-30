https://ukraina.ru/20241030/1058486811.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ - 30.10.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-30T16:22

2024-10-30T16:22

2024-10-30T16:22

эксклюзив

купянск

россия

харьков

вооруженные силы украины

спецоперация

изюм

балаклея

авиабомбы

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Ранее Минобороны РФ официально сообщило, что подразделения 1-й танковой армии ВС РФ освободили Кругляковку на Купянском участке Харьковского направления. В телеграм-каналах уточняют, что сейчас наши войска уверенно продвигаются вдоль Оскола в направлении Загрызово, и в ближайшее время готовятся к освобождению ещё несколько населённых пунктов.От Кругляковки до Сеньково (ближайший населенный пункт на западном берегу Оскола) всего 500 метроа. В этом месте еще в 2022 году была взорвана дамба Оскольского водохранилища, поэтому там все основательно обмелело. И там мы можем форсировать Оскол "пеше и по-машинному". Нам не понадобятся никакие понтонно-мостовые переправы, о которых пишут некоторые блогеры.Оскол течет с севера на юг. Поэтому и мы ведем активные наступательные действия по расширению плацдарма в районе Кругляковки с севера на юг, двигаясь на Загрызово, Богуславку и Боровую. В районе Боровой тоже есть мост, соединяющий левый и правый берег Оскола (в Гороховатке, но он разбит).Что касается района Синьковки, то мы уже вышли на окраины Петропавловки, завязав там бои.Надо еще учесть, что от Синьковки до Двуречной находится сплошная лесополоса, которая непосредственно примыкает к Осколу.Как я уже сказал, от Сеньково до самого Купянска порядка 20 километров по дорогам и 10 километров по прямой. Скорее всего, на этом южном фланге Купянского участка будут развиваться основные боевые действия.ВСУ не будут держаться зубами за левобережную часть Купянска. Противник оставит город. Там уже полностью отключен газ и свет. Там даже поснимали насосы на скважинах, которые дают воду левобережному Купянска. Точно так же киевский режим действовал в марте 2022 года, когда наши войска заходили в город. Я вообще считаю, что противник в обозримой перспективе Купянск может сдать.Во-первых, местная администрация уже сбежала в Харьков. Во-вторых, оттуда вывозят ценное оборудование с предприятий. В-третьих, киевский режим пытается насильно эвакуировать население Купянска (там остается 15-20 тысяч мирных жителей), которое не хочет уезжать. Им врут, что якобы Россия разбила все трансформаторы. На самом деле все это делали ВСУ, обстреливая ее со стороны Канцедаловки.То же самое было в сентябре 2022 года.Многие говорят, что Купянск превратился в руины. Я бы так не сказал. Да, там есть значительные разрушения, но эти разрушения, повторюсь, понаделала сама Украина. Это она огнем артиллерии уничтожила административные здания. Только за последние сутки шесть гостиниц было повреждено.Отмечу также, что противник не строит серьезные фортификационные сооружения в правобережной части города. Они пытаются это сделать в лесополосе за Купянском по дороге на Чугуев через Шевченково. При этом мы там работаем в круглосуточном режиме, постоянно утюжа ВСУ ФАБами, КАБами и ОДАБами. Они уже не перебрасывают резервы на левый берег в Купянск-Узловой. Там наши хорошо их прошерстили. Дорога от Боровой на Кругляковку, Синьковку и Ковшаровку тоже перерезана.Если наши войска сохранят такой же темп продвижения, как сейчас, надеюсь, в конце года мы Купянском овладеем. Да, впереди у нас еще много работы, потому что ВСУ будут держаться за Изюм и Балаклею. Но весь левобережный плацдарм на Осколе противнику придется сдать.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241028/1058421273.html

купянск

россия

харьков

изюм

балаклея

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, купянск, россия, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, изюм, балаклея, авиабомбы