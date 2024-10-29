https://ukraina.ru/20241029/1058420662.html

Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению

Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению - 29.10.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению

Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье-Днепропетровск, потом Полтавы-Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор. Украина столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей

2024-10-29T06:45

2024-10-29T06:45

2024-10-29T06:45

интервью

украина

россия

селидово

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

донбасс

полтава

днепропетровск

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.- Алексей, российская армия освободила город Селидово в ДНР, причем город не получил серьезных повреждений, судя по фото и видео с места событий. Кроме того, наши части завершают зачистку Горняка и ведут бои за Кураховку. Как все это осложнит положение ВСУ на Покровском направлении?- Сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления. Это связано с тем, что украинская армия занимает последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города.На западе еще есть укрепленные пункты, в том числе Покровск, или Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей, будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально.Будут расти потери и количество дезертиров, потому что украинская армия в последние месяцы не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое сейчас называется выравниванием линии фронта.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье-Днепропетровск, потом Полтавы-Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор. Украинская сторона столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей. Такое наступление будет подрывать мобилизационный потенциал Украины, потому что чем дальше на запад, тем больше городов, как сейчас Селидово, на российской стороне.Как следствие мобпотенциал, промышленный, в первую очередь, людской, сельскохозяйственный этих территорий будет потерян.- Глава военной администрации Запорожской области, той части, которую пока контролирует киевский режим, сообщает, что там заканчивают строить вторую и третью линии обороны. По его словам, это позволит превратить оккупированную Киевом часть региона в крепость. Сможет ли противник на этом направлении подготовить оборонительные рубежи?- В Донецкой области строительство длилось восемь лет. Когда началась СВО, постройка тыловых линий тоже велась свободно и комфортно. Те полевые укрепления, которые штурмует российская армия, были построены или за восемь довоенных лет, или за три года с начала СВО.Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее. К примеру, Бахмут штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели.- Сыграло свою роль выросшее тактическое мастерство российской армии или общая усталость противника?- Нужно комплексно подходить к этому вопросу. Глупо не принимать в расчет, что на украинской стороне накапливается усталость. Об этом говорят судорожные поиски "замечательных военных операций, которые могут сразу изменить расклад сил на фронте. У украинской стороны есть ощущение, что их время заканчивается, оно не бесконечно.Но и российская сторона накапливает бесценный военный, логистический опыт. Все это приводит к тому, что темпы операций, если сравнивать с 2022 годом, монотонно растут. Если сравнивать с первым этапом маневренной войны, который продлился менее полугода. Сложился позиционный театр военных действий, на котором произвести какие-то изменения было крайне трудно, причем как для украинской, так и для российской стороны.Теперь российская сторона подбирает ключ к украинской тактике, а украинская военная машина все больше буксует, не имея возможности отвечать на изменения в тактике, которую применяют ВС России.- Что может сделать украинское командование, чтобы приостановить наступление наших войск?- Инструментарий крайне ограничен. Ни один из инструментов не дает чудесного изменения. Исчерпан добровольческий порыв, в украинскую армию идут из-под палки. ВСУ очень сильные потери понесли в кадровом составе. Солдаты и офицеры имели большой опыт восьмилетней войны в Донбассе и первого этапа СВО, который удачно складывался для Украины. Теперь эта кадровая армия уничтожена.ВСУ теряют свою боеспособность, это человеческий фактор, с которым тяжелее всего работать. Кроме того сократились военно-технические поставки на Украину по сравнению с 2023 годом. Плюс зоопарк техники, когда есть семь основных типов танков или десяток джипов, все это накладывает свои особенности на проведение операций. ВСУ все больше превращаются в собрание частей, мало связанных между собой.- Тем не менее глава концерна "Рейнметалл" Армин Паппергер заявил, что предприятие строит на Украине четыре военных завода, один из них уже работает. Он утверждает, что в конце года на Украине будет налажено производство боевой пехотной машины Lynx. Как это повлияет на боеспособность ВСУ?- Украина испытывает недостаток всех видов вооружений. Но вряд ли "Рейнметалл" будет производить крайне необходимые Украине зенитные ракеты. А это важнее, чем бронированная колесная техника. Эта техника хороша для поездок по украинским и российским черноземам только в сухой период, когда нет распутицы. Так что выпуск таких машин это эрзац-решение, которое вряд ли поможет Украине.К тому же эти предприятия будут быстро найдены по внешним признакам и быстро уничтожены.- Американский портал U.S News опубликовал рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку. Есть пословица, берегись, когда тебя хвалит враг, но все же что эта публикация говорит об умонастроениях в западном обществе?- Я очень скептически отношусь к этим рейтингам, потому что там на третьем месте внезапно оказался Израиль, который не демонстрирует ни оперативного искусства, ни превосходства над своими противниками на тактическом уровне.То есть этот рейтинг составлен весьма произвольно. Так, Тайвань оказался чуть ли не выше материкового Китая. То есть это не тот рейтинг, который можно цитировать без ущерба для собственной репутации. Я рад, что Россию поставили на первое место, но она может быть и не первой, хотя и не второй.Об отношении Запада к Украине - в статье Павла Волкова Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20241028/1058410829.html

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Денис Рудометов

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