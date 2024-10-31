https://ukraina.ru/20241031/1058480367.html

Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери

Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери - 31.10.2024 Украина.ру

Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери

Один из важных населенных пунктов был освобожден российской армией в том числе за счет тактического плана: двигаться на плечах отступающего противника и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу

2024-10-31T03:40

2024-10-31T03:40

2024-10-31T03:40

новости

россия

селидово

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

всу

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058325289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ba5faf7f10825d190bd0e655f4c7a43.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт.Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями."Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — поделился Кнутов.Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов также отметил рост и развитие вооруженных сил России:"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее. К примеру, Бахмут штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели".Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь

https://ukraina.ru/20241029/1058425076.html

россия

селидово

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, селидово, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, всу, детали