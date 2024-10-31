Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери - 31.10.2024 Украина.ру
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Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери
Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери - 31.10.2024 Украина.ру
Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери
Один из важных населенных пунктов был освобожден российской армией в том числе за счет тактического плана: двигаться на плечах отступающего противника и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу
2024-10-31T03:40
2024-10-31T03:40
новости
россия
селидово
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
всу
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт.Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями."Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — поделился Кнутов.Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов также отметил рост и развитие вооруженных сил России:"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее. К примеру, Бахмут штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели".Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
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новости, россия, селидово, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, всу, детали
Новости, Россия, Селидово, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, детали

Если ВС РФ продолжат пользоваться тактикой Великой Отечественной войны — их ждут большие потери

03:40 31.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Один из важных населенных пунктов был освобожден российской армией в том числе за счет тактического плана: двигаться на плечах отступающего противника и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт.
"И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — объяснил Кнутов.
Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями.
"Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — поделился Кнутов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов также отметил рост и развитие вооруженных сил России:
"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее. К примеру, Бахмут штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели".
Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 06:00
Онищенко: Харьков нужно окружать, потому что под ним еще целый город, где ВСУ могут спрятать армию Донбасс, Херсон и Запорожье Россия обязана освободить по конституции. Харьков — это совсем рядом. А там, где Харьков, там и Сумы
Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.
Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
 
НовостиРоссияСелидовоДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаВСУдетали
 
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