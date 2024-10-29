Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ - 29.10.2024 Украина.ру
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Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ - 29.10.2024 Украина.ру
Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ
Российские войска полностью взяли под контроль город Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны РФ
2024-10-29T13:28
2024-10-29T13:28
новости
селидово
донецкая народная республика
россия
минобороны
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"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой народной республики", - говорится в материале ведомства.Накануне издание Forbes указывало, что освобождение города приблизит российские войска к главной цели в Донбассе — Покровску.Подробнее об освобождении городов - в материале "Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР на сайте Украина.ру.
селидово
донецкая народная республика
россия
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новости, селидово, донецкая народная республика, россия, минобороны
Новости, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Минобороны

Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ

13:28 29.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские войска полностью взяли под контроль город Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны РФ
"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой народной республики", - говорится в материале ведомства.
Накануне издание Forbes указывало, что освобождение города приблизит российские войска к главной цели в Донбассе — Покровску.
Подробнее об освобождении городов - в материале "Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР на сайте Украина.ру.
 
НовостиСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинобороны
 
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