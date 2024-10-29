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Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ

Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ - 29.10.2024 Украина.ру

Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФ

Российские войска полностью взяли под контроль город Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны РФ

2024-10-29T13:28

2024-10-29T13:28

2024-10-29T13:28

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"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой народной республики", - говорится в материале ведомства.Накануне издание Forbes указывало, что освобождение города приблизит российские войска к главной цели в Донбассе — Покровску.Подробнее об освобождении городов - в материале "Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР на сайте Украина.ру.

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новости, селидово, донецкая народная республика, россия, минобороны