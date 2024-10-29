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Госдума РФ призвала ООН прекратить блокаду Кубы

Госдума РФ призвала ООН прекратить блокаду Кубы - 29.10.2024 Украина.ру

Госдума РФ призвала ООН прекратить блокаду Кубы

Госдума России приняла проект обращения к Генассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы

2024-10-29T14:06

2024-10-29T14:06

2024-10-29T14:06

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Проект постановления подготовили члены думского комитета по международным делам.Санкции США ведут к усилению негативного воздействия на кубинскую экономику, включая энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, гуманитарное сотрудничество, отметили депутаты в тексте проекта.По мнению депутатов, практика преследования банковско-финансовых операций наносит комплексный ущерб кубинской бизнес-системе, производству и сфере услуг.Депутаты Госдумы России полностью солидарны с позицией мирового большинства, которое настойчиво требует прекращения удушающей блокады Республики Куба, и призывают незамедлительно отменить принятый в США в 1996 году на пике очередного витка антикубинской кампании закон Хелмса - Бэртона. Этим документом закреплено применение экстерриториальных принудительных мер, что противоречит суверенному праву Кубы и ее иностранных партнеров на взаимовыгодное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей.Председатель ГД Вячеслав Володин указал, что ООН не предпринимает действенных мер для того, чтобы снять блокаду Кубы. Ущерб составляет уже более 164 миллиардов долларов. По его словам, крайне важно, чтобы Генассамблея четко заявила свою позицию.ООН действительно несколько десятков лет требует отменить эту блокаду. В прошлом году Генассамблея в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить санкции против Кубы. Документ поддержали 187 государств. Две страны – Соединенные Штаты и Израиль – проголосовали против, одна – Украина – воздержалась.Подробнее о блокаде - в материале Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений на сайте Украина.ру.

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новости, куба, сша, израиль, вячеслав володин, оон, госдума