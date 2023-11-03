https://ukraina.ru/20231103/1050745464.html

Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений

Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений - 03.11.2023 Украина.ру

Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений

В дни, когда мир с ужасом смотрит на Ближний Восток в ожидании новых страшных новостей, которые станут страницами для хроники нашего расчеловечивания, очень... Украина.ру, 03.11.2023

2023-11-03T15:23

2023-11-03T15:23

2023-11-03T15:23

мнение

куба

сша

блокада

генассамблея оон

украина

запад

фидель кастро

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В дни, когда мир с ужасом смотрит на Ближний Восток в ожидании новых страшных новостей, которые станут страницами для хроники нашего расчеловечивания, очень важно вспомнить об еще одном преступлении, авторы которого – те жеВ Генеральной Ассамблее ООН прошло регулярное ежегодное голосование об отношении мира к преступной блокаде правительствами США Кубы, которая на новоязе власти называется "экономическими санкциями".У украинцев навсегда – особые отношения с Кубой. Именно она, голодная, одинокая и преданная советскими лидерами, в годы "перестройки" бескорыстно и по личной инициативе Фиделя Кастро приняла на лечение и спасла жизни тысячам украинских детей.Это еще один из важных моментов нашей истории, которую колониальная киевская власть стремится выжечь из памяти украинцев.Ситуация с блокадой Кубы во многом похожа на то, что происходит с израильским геноцидом в Газе. Применен тот же принцип коллективного наказания, каждый год происходят одни и те же голосования абсолютного большинства стран мира против него в ООН, и мы видим то же самое полное отсутствие реакции со стороны США, продолжающих и усиливающих блокаду.Говоря о Кубе, совсем не хочется употреблять слово "жертва". Вершители глобализированной власти стремятся превратить всех нас в жертв, чтобы мы начали воспринимать мир глазами жертв: униженные, просящие жалости, сострадания, особого отношения...Подобно тому, как сегодня представители Израиля в ООН бесстыдно надевают желтые наклейки со звездой Давида, оскверняя память погибших от рук нацизма. Мы знаем, как легко те, кто считает себя жертвой, превращаются в палачей.С Кубой – совершенно другой случай. Место Кубы в истории с блокадой – это позиция не жертвы, а достоинства и сопротивления. А жертвами собственной исторической близорукости, не способными построить для своего народа ничего нового, кроме обычного имперского позора, в последние 60 лет являются именно американские политикиУ международных СМИ, которые никогда не уделяли этой теме особого внимания, сегодня как никогда много поводов для отвлечения нашего взгляда.Давайте проведем простой эксперимент. Как известно, защитники Кубы всегда говорят только об "экономической блокаде", а ее противники используют другой термин – "санкции", и главная и любимая ими тема в отношение Кубы – "нарушение прав человека" на острове.Давайте введем в поисковую систему Google "блокада Кубы" и "права человека Куба". В первом случае Google выдаст нам 36 700 результатов, а во втором – 2 880 000. Если повторить на английском языке "blocking Cuba" против "human rights Cuba", то мы получим соотношение 62 200 000 против 186 000 000 найденных упоминаний.Это лишь часть намеренного замалчивания причин реальных проблем Кубы, поскольку любой серьезный разговор о правах человека на острове должен начинаться с признания этого постоянного, уже 61-летнего, нарушения права кубинцев жить без нарастающего и жестокого давления со стороны сильнейшей экономики мира, контролирующей большую часть международных финансовых потоков, сделок и бизнеса.Очевидно, что, несмотря на неспособность достичь своей главной цели – поражения социализма на острове, эта ситуация все это время негативно сказывается на качестве жизни каждого кубинца, более 80% из которых знают Кубу только в условиях блокады.Многие политические ограничения, которые трудно понять из других реалий, также напрямую связаны с постоянным военным и диверсионным давлением, которые идут рука об руку с экономической удавкой. Один из лидеров революции дал этому очень четкое объяснение: "Десятилетиями нас пытаются задушить, а потом критикуют нас за то, как мы дышим".Когда говорят "экономическая блокада", часто не понимают, что экономическая составляющая – только одна часть блокады, которая еще и финансовая, технологическая, медийная, медицинская, образовательная, дипломатическая, культурная, спортивная, туристическая.и происходит со стороны США не только по отношению к Кубе, но и против любой организации, учреждения, компании, правительства или страны, которые осмеливаются иметь свои отношения с Кубой – им немедленно угрожают санкции, штрафы или любое другое наказание со стороны Вашингтона, если они имеют или планируют иметь какие-либо отношения с кем-либо в США.Экономический ущерб наиболее очевиден. Согласно отчету кубинского правительства за июль этого года, "с 10 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года блокада нанесла Кубе ущерб, оцениваемый в сумму порядка 4 867 млн. долл. Это составляет более 405 млн. долл. в месяц, более 13 млн. долл. в день и более 555 тыс. долл. за каждый час блокады.По оценкам, в отсутствие блокады ВВП Кубы мог бы вырасти на 9% в 2022 году. В текущих ценах накопленный ущерб за более чем шесть десятилетий применения этой политики составляет 159 84,3 млн. долл.С учетом поведения курса доллара по отношению к стоимости золота на международном рынке блокада нанесла количественный ущерб в размере более 1 трлн 337 млрд 57 млн долларов".Во время недавней пандемии COVID-19 "санкции" показали свою особенно жестокую сторону, измеряемую в человеческих жизнях.Пока коронавирус уносил по всему миру миллионы жизней и создавал серьезные проблемы для государственной, бесплатной и всеобщей системы здравоохранения Кубы, правительство США только усиливало блокаду, создавая серьезные трудности для доставки на остров необходимых и срочных медицинских грузов.Даже закупка медицинского кислорода в третьих странах была ими затруднена. То же самое было сделано и для предотвращения поставок аппаратов искусственной вентиляции легких в тот момент, когда система здравоохранения Кубы в них больше всего нуждалась.Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Алена Дохан в своей программной лекции в Гаванском университете 4 мая 2023 года отметила: "Куба была единственной страной, где AliExpress не мог перевозить и доставлять пожертвования из-за сдерживающего эффекта односторонних санкций США. Это незаконно".В цитируемом выше сообщении кубинского правительства говорится:"В последние годы десятки поставщиков по всему миру прервали свои отношения с Кубой. В результате фармацевтическая промышленность столкнулась с беспрецедентными сложностями, вплоть до того, что серьезно пострадала линия поставок.Негативное влияние блокады на покупательную способность страны также ограничило возможность выделения дополнительных ресурсов на лекарства, которые в отсутствие блокады можно было бы получить по стоимости в три-четыре раза ниже их нынешней цены.В качестве примера можно привести показатель младенческой смертности, который в 2022 году составил 7,5 на 1000 родившихся живыми, тогда как до 2019 года он был около или ниже 5 на 1000 родившихся живыми.Растущие финансовые ограничения, невозможность получить доступ к необходимым материалам для Национальной программы по уходу за матерью и ребенком, преследования традиционных партнеров Кубы по поставкам лекарств, оборудования, технологий и т.д. напрямую влияют на полную реализацию права на здоровье.За этот период MediCuba направила 69 запросов американским компаниям о предоставлении доступа к ресурсам, необходимым для национальной системы здравоохранения, в частности, для Института неврологии и нейрохирургии и Института онкологии и радиобиологии. Три из них ответили отрицательно, остальные не ответили вообще".На самом деле можно привести и сотни других примеров, для этого вовсе не нужны правительственные документы – они хорошо известны и давно известны каждой кубинской семье.Экономические санкции являются наказанием не для правительств, как это обычно представляют самозваные судьи человечества. Они всегда затрагивают именно простых людей, делают невозможной их нормальную жизнь, намеренно создают проблемы в повседневности, чтобы спровоцировать усталость и массовое недовольство, которые при поддержке специалистов по психологической войне, отвечающих за сеяние лозунгов, слухов и обещаний, "должны" настроить народ против своих правительств, "неспособных решить проблемы людей", согласно инструкциям путчистов.Как показывают последние драматические события во многих странах мира, единственным возможным средством противостояния мягким переворотам, замаскированным под "цветные революции", являются политическое сознание народов, их историческая память и единство политической власти с простыми людьми, которые должен чувствовать что эта власть реально представляет их интересы.Мы хорошо знаем о тяжелом положении Кубы. Мы понимаем, что было бы грубо и безответственно списывать все ее нерешенные проблемы на блокаду.Мы представляем себе множество возможных или очевидных ошибок, промахов и неудач, которые являются частью любого человеческого пути. Но есть нечто гораздо более важное, чем тысячи очевидных мелочей, на которые часто отвлекают наше внимание.Если бы Кубинская революция не была настоящей и если бы подавляющее большинство кубинцев добровольно и сознательноне выбрало социализм, не нашлось бы в мире силы, способной удержать флаг Марти и Фиделя на маленьком острове, в условиях как 61-летней блокады так и постоянной работы против него все это время спецслужб империи, выделяющей на это неограниченные ресурсы.Сейчас Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз почти единогласно проголосовало за то, чтобы положить конец этому одному из самых длительных преступлений в современной истории.Многие честные люди разных политических идей, вероисповеданий и философий опять сказали свое "НЕТ" блокаде. И опять воля подавляющего большинства народов будет проигнорирована.Как мы уже хорошо знаем, в наше время может произойти множество всего необычного и удивительного. Но есть в этом мире и то, что наверняка не изменится: Куба продолжит сопротивление, и ее флаг с одинокой звездой достоинства будет и дальше победно реять между волнами и облаками Карибов.

https://ukraina.ru/20231103/1050742182.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_e6ce44639cdf24d3d55b520a0a953bc7.jpg

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мнение, куба, сша, блокада, генассамблея оон, украина, запад, фидель кастро