Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово - 28.10.2024 Украина.ру
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Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово - 28.10.2024 Украина.ру
Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. После его освобождения ВС РФ смогут контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T06:15
2024-10-28T06:15
новости
курахово
селидово
россия
александр полищук
всу
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
центр
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Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские бойцы уничтожают противника еще до его вступления в бой, сообщил эксперт.А группировка войск "Восток" под командованием генерал-лейтенанта Александра Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье. Мордвичев и Санчик делают все, чтобы в зимний период у армии была налажена логистика, подчеркнул историк.Если российская армия решит вопросы с Селидово и Курахово, тогда можно будет подумать и о железнодорожном снабжении войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику, добавил он."Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные применяют тактику выдавливания противника в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241025/1058353366.html
курахово
селидово
россия
покровск/красноармейск
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новости, курахово, селидово, россия, александр полищук, всу, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, центр, восток, логистика, железная дорога, детали, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Селидово, Россия, Александр Полищук, ВСУ, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, центр, Восток, логистика, железная дорога, детали, СВО, Спецоперация

Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово

06:15 28.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. После его освобождения ВС РФ смогут контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские бойцы уничтожают противника еще до его вступления в бой, сообщил эксперт.
"За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала [Андрея] Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск. — Ред.). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение", — отметил Полищук.
А группировка войск "Восток" под командованием генерал-лейтенанта Александра Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье. Мордвичев и Санчик делают все, чтобы в зимний период у армии была налажена логистика, подчеркнул историк.
Если российская армия решит вопросы с Селидово и Курахово, тогда можно будет подумать и о железнодорожном снабжении войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику, добавил он.
"Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные применяют тактику выдавливания противника в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру
25 октября, 10:12
Украина после потери Селидово мобилизует и женщин? Рожин о новых успехах ВС России и ситуации в ВСУ
 
НовостиКураховоСелидовоРоссияАлександр ПолищукВСУВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениецентрВостоклогистикажелезная дорогадеталиСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
04:45Михаил Павлив: Пока на Украине военное положение, Зеленский может сколько угодно находиться у власти
04:30Заставляем врага терять пехоту: Полищук рассказал о преимуществах российской армии в городских боях
04:15"Видимо, взыграла ревность": политолог объяснил, почему Кремень призвал к наступательной украинизации
04:00"Абрамсы" из Австралии и французские БТРы: эксперт рассказал, какое еще вооружение передадут Украине
03:45"Дают – бери, продают – покупай": Рожин объяснил, почему сейчас десяток Т-72 лучше одной "Арматы"
03:30"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
03:15"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ
20:47Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ"
18:53Мечта сбывается: Грузия выбирает мир, а оппозиция готовит протесты
18:40Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине
18:07Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
17:45"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
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