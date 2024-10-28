https://ukraina.ru/20241028/1058380863.html

Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово

Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово - 28.10.2024 Украина.ру

Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово

За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. После его освобождения ВС РФ смогут контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T06:15

2024-10-28T06:15

2024-10-28T06:15

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александр полищук

всу

вс рф

покровск/красноармейск

наступление

центр

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Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские бойцы уничтожают противника еще до его вступления в бой, сообщил эксперт.А группировка войск "Восток" под командованием генерал-лейтенанта Александра Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье. Мордвичев и Санчик делают все, чтобы в зимний период у армии была налажена логистика, подчеркнул историк.Если российская армия решит вопросы с Селидово и Курахово, тогда можно будет подумать и о железнодорожном снабжении войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику, добавил он."Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым" читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные применяют тактику выдавливания противника в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058353366.html

курахово

селидово

россия

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новости, курахово, селидово, россия, александр полищук, всу, вс рф, покровск/красноармейск, наступление, центр, восток, логистика, железная дорога, детали, сво, спецоперация