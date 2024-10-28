Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Андрея Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. После его освобождения ВС РФ смогут контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что российские бойцы уничтожают противника еще до его вступления в бой, сообщил эксперт.
"За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала [Андрея] Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск (Красноармейск. — Ред.). Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение", — отметил Полищук.
А группировка войск "Восток" под командованием генерал-лейтенанта Александра Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье. Мордвичев и Санчик делают все, чтобы в зимний период у армии была налажена логистика, подчеркнул историк.
Если российская армия решит вопросы с Селидово и Курахово, тогда можно будет подумать и о железнодорожном снабжении войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику, добавил он.
"Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят", — заключил собеседник издания.
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