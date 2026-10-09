https://ukraina.ru/20261009/ukraina-budet-voevat-do-opredelennoy-daty-eks-ministr-kuleba-raskryl-antirossiyskiy-plan-zapada-1083710079.html

Украина будет воевать до определенной даты: экс-министр Кулеба раскрыл антироссийский план Запада

Украина будет воевать до определенной даты: экс-министр Кулеба раскрыл антироссийский план Запада - 09.10.2026 Украина.ру

Украина будет воевать до определенной даты: экс-министр Кулеба раскрыл антироссийский план Запада

Владимир Зеленский, похоже, окончательно перестал стесняться в выражениях, когда речь идет о Дональде Трампе и его администрации. На брифинге 8 октября, проходившем с участием британского министра, Зеленский фактически обвинил Вашингтон в нежелании помогать Киеву добиться победы над Россией.

2026-10-09T15:06

2026-10-09T15:06

2026-10-09T15:06

мнения

украина

киев

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

служба внешней разведки

владимир путин

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Особенно досталось госсекретарю Марко Рубио, рассуждения которого о дипломатическом тупике Зеленский встретил с откровенным раздражением. Суть претензий сводилась к тому, что Соединённые Штаты располагают всеми необходимыми инструментами для принуждения Москвы к капитуляции, но почему-то отказываются ими воспользоваться.Зеленский потребовал максимального экономического давления на Россию, дополнительных санкций, расширения возможностей использования StarLink и, главное, американской помощи в обеспечении превосходства Украины в воздухе. В качестве примера он привёл действия США в поддержку Израиля против Ирана, дав понять, что аналогичный сценарий вполне можно реализовать и на украинском направлении.По логике Зеленского, достаточно обеспечить Киеву необходимые военные и технологические возможности, и уже через два-три месяца Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров. А то, что американцы всего этого еще не сделали, Зеленский охарактеризовал четко: "Это называется нежеланием".Примечательно, что всё это прозвучало в присутствии представителя Великобритании, которая последовательно выступает за продолжение масштабной военной поддержки Украины. Но куда интереснее другое. Зеленский по-прежнему рассуждает о мирных переговорах, но фактически предлагает не дипломатическое урегулирование, а предварительное военное и экономическое принуждение России к принятию украинских условий.И подобная логика вовсе не является эмоциональной импровизацией Зеленского. Чтобы понять, насколько далеко простираются представления украинской политической элиты о продолжительности конфликта, достаточно обратиться к опубликованной 30 сентября в американском Foreign Affairs статье бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Статья Кулебы вышла под красноречивым названием "План России по сокрушению Украины: что необходимо Киеву, чтобы выстоять". И здесь важно понимать, что адресована она вовсе не украинскому обывателю, которого уже четвёртый год кормят обещаниями скорой победы. Главным адресатом публикации выступает американский внешнеполитический истеблишмент, прежде всего та его часть, которая выступает за сохранение масштабной поддержки Киева.Неслучайно в украинском информационном пространстве материал не получил сопоставимого с его политическим содержанием внимания.При этом самого Кулебу было бы большой ошибкой воспринимать исключительно как бывшего министра иностранных дел, превратившегося после отставки в эпатажного блогера и мужа светской дивы. Подобный образ ему, вероятно, даже удобен, поскольку позволяет оставаться в публичном пространстве, не привлекая избыточного внимания к своим политическим связям.Между тем Кулеба сохраняет контакты в западных элитных кругах, а его неоднократное участие во встречах Бильдербергского клуба едва ли свидетельствует о полном выпадении из международной политической обоймы. Более того, летом обсуждалась даже возможность его назначения руководителем Службы внешней разведки Украины.И вот этот персонаж предлагает западной аудитории занимательную арифметику продолжения войны. Ссылаясь на расчёты норвежского института внутренних дел (а норвежцы вместе с прибалтами уже несколько лет работают для глобалистов этакими юродивыми, которым можно говорить то, что думают другие), Кулеба сопоставляет предполагаемую стоимость победы России для европейских государств с расходами на дальнейшую поддержку Украины.Согласно приводимым оценкам, в течение следующих четырёх лет европейцам якобы придётся потратить от 1,3 до 1,8 триллиона долларов на дополнительные оборонные расходы – в случае, если Киев проиграет. Тогда как поддержка Украины для победы над Россией за аналогичный период обойдётся не более чем в 910 миллиардов."Выгодно вложиться в войну", – прямо намекает Кулеба.Получается, европейским налогоплательщикам предлагается рассматривать финансирование украинского конфликта как экономически более выгодную альтернативу его завершению на не устраивающих Киев условиях. Причём платить за это предлагается не только из европейских бюджетов, но и за счёт замороженных российских активов.Но самое интересное в этих расчётах – даже не астрономические суммы, которые европейцам предлагается потратить. Гораздо любопытнее временной горизонт, на который ориентируются авторы подобной арифметики. Речь идёт о четырёх годах, то есть фактически о продолжении войны вплоть до 2030 года.Здесь возникает ещё одно любопытное совпадение. Именно в 2030 году истекает нынешний президентский срок Владимира Путина. Если исходить из логики той части западных элит, которая рассматривает украинский конфликт не только как противостояние вокруг Украины, но и как инструмент стратегического давления на Россию, подобный горизонт планирования приобретает дополнительный политический смысл.В рамках этой логики затяжная война может рассматриваться как способ накопления экономических, социальных и политических издержек для российской власти. С целью создания предпосылок для переворота по сценарию очередного "майдана" на предстоящих президентских выборах в России.Ранее важнейшим политическим рубежом во всех выкладках глобалистов был 2028 год, когда в Соединённых Штатах должны состояться очередные президентские выборы. Теперь в рассматриваемых финансовых сценариях появляется более отдалённая перспектива.И не исключено, что вместе с горизонтом планирования могут меняться задачи, которые западные сторонники продолжения конфликта ставят перед Киевом или которые украинское руководство готово брать на себя по собственной инициативе.При этом цена подобной стратегии для самой Украины оказывается за скобками рассуждений о выгодах европейских налогоплательщиков. Разрушенная энергетика, смерть промышленности, демографическая катастрофа, миграция и трупы на фронте их совсем не волнуют.

https://ukraina.ru/20261008/sest-soyuznikov-i-dominirovat-nad-rabami-rubio-ozvuchil-programmu-zapada-1083682038.html

https://ukraina.ru/20261008/1083658470.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, служба внешней разведки , владимир путин