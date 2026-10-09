https://ukraina.ru/20261009/ilinskiy-rubezh-podolskikh-kursantov-85-let-bitve-za-moskvu-1083634693.html

Ильинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за Москву

Ильинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за Москву - 09.10.2026 Украина.ру

Ильинский рубеж подольских курсантов. 85 лет битве за Москву

От Советского информбюро. Утреннее сообщение от 5 октября 1941 года. "В течение ночи на 5 октября наши войска вели бои с противником на всём фронте". Это единственное, что узнали октябрьским утром жители Москвы об обстановке. Сообщение не было радужным, но и особых тревог не внушало. Никто не догадывался, что город находится в смертельной опасности

2026-10-09T16:00

2026-10-09T16:00

2026-10-09T16:00

история

история

история ссср

малоярославец

москва

кремль

ркка

сс

великая отечественная война

1941-ый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/06/1083634159_0:157:960:697_1920x0_80_0_0_9e1bc5aad5ba9d572a1d75a433ee68f6.jpg

Конечно, немецкая авиация пыталась бомбить столицу, но происходило это даже не каждый день. Дыхание войны чувствовалось вполне отчётливо, но все равно для большинства населения она была всё ещё "где-то там".В Кремле и Генеральном Штабе РККА настроения были иными. В районе Вязьмы в окружении оказалась крупная советская группировка. К утру 5 октября стало ясно, что обстановка близка к катастрофической. Немцы заняли Юхнов и находились буквально в двухстах километрах от Москвы. Между ним и советской столицей частей РККА не было.Теоретически сдерживать противника должны были части 24-й, 33-й и 43-й армий Резервного фронта, однако штабы связи с нижестоящими соединениями не имели, управление войсками было утеряно. Только на восточном берегу реки Угры держали оборону бойцы воздушно-десантного отряда майора Ивана Георгиевича Старчака – чуть больше шестисот человек, не имевшие артиллерии. До полудня они держались, а к вечеру Старчак приказал готовиться к отходу на восточный берег реки Изверь. Но в московских штабах на утро об этом ещё ничего не знали.День 5 октября пришелся на воскресенье. Поэтому в Подольское артиллерийское училище приехали повидать своих родных родители и даже девушки курсантов. Начальник училища полковник Иван Семенович Стрельбицкий разрешил эту вольность сознательно. Он уже участвовал в летних боях 41-го в Белоруссии, а потому прекрасно понимал, что ждёт этих мальчишек в самое ближайшее время.К 14:30 Стрельбицкого срочно вызвали к телефону. Помощник командующего МВО комбриг Николай Сергеевич Елисеев сообщил, что Юхнов оставлен, и что два подольских военных училища – артиллерийское и пехотное – объединяются в единый отряд. Задача – задержать противника. Командиром отряда назначили начальника пехотного училища генерал-майора Смирнов. Стрельбицкий – его замом и начальником отряда по артиллерии.Аналогичные переговоры состоялись и между врио начальника Подольского пехотного училища майором Сергеем Андреевичем Романовым и заместителем командующего войсками Московского военного округа генерал-майором Николаем Петровичем Никольским. Тот озвучил приказ:"1. Из состава училища организуйте стрелковый полк.2. С приданым артполком ПАУ (Подольского артиллерийского училища) в 21:00 выступить машинами, юго-западная окраина Малоярославца для занятия обороны и удержания противника.3. Роту, усиленную арт. дивизионом в П.О. (передовой отряд) вышлите в 16:00".В распоряжении отряда оказались 22 грузовика. За один рейс они могли перевезти только одну роту Подольского пехотного и один артдивизион Подольского артиллерийского училищ. В итоге после 16-ти часов сборов в сторону передовых позиций майора Старчака убыли 250 человек и 8 орудий – 45-мм и 76-мм.Отряд прибыл в Малоярославец к полуночи и немедленно проследовал в расположение десантников. Следующая группа курсантов-артиллеристов прибыла в Малоярославец уже ближе к утру и так же с ходу отправилась занимать позиции в Малоярославецком укрепрайоне в районе села Ильинское. На место они прибыли днём 6 октября.Вечернее сообщение Совинформбюро от 6 октября гласило: "в течение 6 октября наши войска вели упорные бои с противником на всём фронте". Никаких сообщений о том, что происходило в этот день на реке Угре нет. А между тем, произошло невероятное для тех дней событие. Немцы впервые дрогнули и…побежали.Ранним утром группа из состава LVII моторизированного корпуса вермахта сумела овладеть одним из участков советской обороны. Майор Старчак принял решение: вместе с подольскими курсантами при поддержке артиллерии контратаковать и вернуться на позиции на восточном берегу Угры. Отряду удалось отбросить противника за Угру и занять утраченные накануне позиции.Пока группа под командованием Старчака вела бои, основные силы двух подольских училищ по частям прибывали на Ильинский боевой участок Малоярославецкого УРа. Укрепления оказались пустыми железобетонными коробками, причём фронтального огня и без маскировки. Дверные проёмы не были рассчитаны на размещение внутри пушек. Пришлось в буквальном смысле заносить их вовнутрь на руках в полуразобранном виде, а заодно проводить обваловку ДОТов.Впервые Малоярославец был упомянут в вечернем сообщении Совинформбюро от 19 октября:"В течение 19 октября на всех направлениях продолжались бои. Особенно упорные бои шли на Можайском и Малоярославецком направлениях. Отбито несколько ожесточённых атак немецко-фашистских войск".Между тем, в промежуток между 6 и 19 октября сводный отряд десантников Старчака и подольских курсантов откатывался вдоль Варшавского шоссе. К ним на помощь прибыли танкисты 17-й танковой бригады, но немцы по-прежнему превосходили русских в живой силе и бронетехнике.10 октября под угрозой окружения советская группировка отошла, оставив город Медынь. Поздно вечером того ж дня командир немецкого 57-го танкового корпуса генерал танковых войск Адольф-Фридрих Кунтцен подписал боевой приказ №50:"57-й танковый корпус, усиленный 7-й пехотной дивизией, осуществляет прорыв оборонительных позиций противника по общему рубежу Калуга, восточная окраина Медынь, Можайск с задачей овладеть переправами через р. Протва, расположенными восточнее Малоярославца и в районе Боровска".Помимо указанной в приказе 7-й пд в состав корпуса в это время входили: 258-я пд, 20-я танковая, 3-я моторизованная дивизии, дивизия СС "Райх".11 октября 3-я моторизованная дивизия вермахта прорвалась правее Ильинского боевого участка к Боровску. Занимаемый курсантами рубеж оказался под угрозой полуокружения.12 октября передовые части вермахта вышли на передовые позиции курсантов и 17-й танковой бригады у высоты 193,2 вблизи станции Рыбино. Первые попытки атак были отбиты. К огромному неудовольствию немцев выяснилось, что на стороне русских имеется дивизион "Катюш" майора Дементьева, которые очень эффективно работали по большим скоплениям техники и живой силы. Тем не менее, бой продолжался в течение всего дня. Авиация противника методично утюжила боевые позиции и ДОТы курсантов, а артиллерия методично выбивала один ДОТ за другим. Но курсанты держались, несмотря на то, что у них было отчаянно мало патронов, а артиллерийский парк представлял причудливую смесь разных калибров и типов орудий от трёхдюймовок XIX века до современных 76-мм орудий с донельзя изношенной боевой частью.13 октября бои продолжались. Попытки контратак были сорваны постоянными штурмовыми ударами вражеской авиации. К концу дня к курсантам подошел 303-й отдельный пулемётный батальон, вооруженный оставшимися с Первой мировой войны пулемётами Гочкис, которыми пользоваться никто не умел. Остатки танковой бригады командование вывело из боя и перебросило на другой участок.14 октября немцам удалось глубоко вклиниться в расположение обороны курсантов и занять деревню Малые Шубинки. Курсанты оказались в оперативном окружении. Вечером был получен приказ на передислокацию за пределы Ильинского оборонительного участка дивизиона "Катюш". Подольское пехотное училище уже потеряло половину личного состава. У курсантов-артиллеристов дела обстояли не лучше: у них оставались всего 19 стволов.15 октября немцам удалось вырваться на Варшавское шоссе за позициями курсантов. Связи со штабом 43-й армии, которой подчинялся отряд, не было. Приказа отступать и вырываться из окружения также не было.16 октября немцы пытались развивать свой успех, но в тылу у курсантов успел развернуться 12-й стрелковый полк, который постоянно пытался контратаковать сам. Тем не менее, положение отряда двух училищ было тяжелейшим: батальонов уже давно не существовало, роты дрались в окружении изолированно друг от друга. Командный пункт отряда был отрезан и не имел устойчивой связи с ротами.Но и немцы сами оказались в сложном положении: сил у вырвавшихся за пределы Ильинского рубежа на Варшавское шоссе частей явно не хватало ни на продолжение наступления, ни на эффективный удар по курсантам. В то же время уже ближе к вечеру в течение примерно восьми минут подольские артиллеристы смогли полностью уничтожить танковую колонну – 14 танков, 10 автомашин и бронетранспортеров и около 200 солдат. Немцы попытались, подняв на броню красные флаги, зайти колонной с тыла к курсантам. Не получилось – колонну расстреляли.18 октября все оставшиеся в строю курсанты сгруппировались у КП отряда. Командный состав был потерян практически полностью. Роты поредели наполовину. Почти все курсанты были ранены. В течение дня им удалось отразить несколько атак, понимая, что на следующий день отбиваться уже будет некому. Но поздно вечером на КП доставили тяжело раненого бойца, который передал пакет с приказом об отступлении. Героическая оборона Ильинского рубежа, позволившая развернуть на подступах к Москве свежие части РККА и спасти столицу, была завершена.

https://ukraina.ru/20260217/1030566447.html

https://ukraina.ru/20251007/1039491526.html

https://ukraina.ru/20260508/ne-smeyut-krylya-chrnye-nad-rodinoy-letat-vozdushnaya-bitva-za-moskvu-1078694608.html

https://ukraina.ru/20260429/uroki-proshlogo-podzemnaya-moskva-vo-vremya-voyny-1078345763.html

малоярославец

москва

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, малоярославец, москва, кремль, ркка, сс, великая отечественная война, 1941-ый, вермахт, курсант