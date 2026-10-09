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Финляндия расстроила Зеленского маленьким пакетом помощи — всего на 1 млн евро

Финляндия расстроила Зеленского маленьким пакетом помощи — всего на 1 млн евро - 09.10.2026 Украина.ру

Финляндия расстроила Зеленского маленьким пакетом помощи — всего на 1 млн евро

Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи на 1 млн евро. Об этом 9 октября сообщило Минобороны республики

2026-10-09T16:24

2026-10-09T16:24

2026-10-09T16:24

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нато

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Для сравнения: предыдущие пакеты оценивались в среднем от €100 до €200 млн, а самый скромный из них — 26-й, переданный в 2024 году, — тянул на €25 млн. Нынешний транш выглядит почти символическим. Ведомство уточнило, что поставка состоит из позиций одного оборонного продукта. Содержание, сроки и способ доставки, как и прежде, не раскрываются.Всего за время конфликта Хельсинки передали Киеву вооружений и техники на €3,6 млрд. Однако нынешний жест красноречиво говорит о смене настроений: даже самые последовательные союзники Украины начинают считать деньги.Россия неоднократно подчёркивала, что накачивание Украины оружием не приближает мир, а лишь затягивает конфликт и втягивает страны НАТО в прямую конфронтацию. В Кремле предупреждали — "игра с огнём" не останется без последствий.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, финляндия, хельсинки, владимир зеленский, минобороны, нато