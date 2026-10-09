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В Киеве предложили сливать нечистоты в Днепр
В Киеве предложили сливать нечистоты в Днепр - 09.10.2026 Украина.ру
В Киеве предложили сливать нечистоты в Днепр
В случае проблем с системой канализации Киева городские стоки нужно сливать в Днепр без очистки. Об этом 9 октября заявил эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев
2026-10-09T15:44
2026-10-09T15:44
2026-10-09T15:44
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По его словам, от ударов по энергетике может остановиться вся канализационная система украинской столицы."Поэтому уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", — полагает эксперт.По его мнению, такое же решение нужно принять по другим крупным городам, которые находятся ниже по Днепру — это, например, Черкассы, Кременчуг, Днепропетровск, подконтрольные ВСУ Запорожье и Херсон.Украинские СМИ сообщали, что киевская система канализации уже стала испытывать проблемы из-за нехватки электричества и временно не принимала стоки из Борщаговской общины.Ранее на эту тему: Обесточенное метро и блэкаут: Киев переходит в режим выживанияБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, днепр, киев, черкассы, снбо, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Днепр, Киев, Черкассы, СНБО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В Киеве предложили сливать нечистоты в Днепр
В случае проблем с системой канализации Киева городские стоки нужно сливать в Днепр без очистки. Об этом 9 октября заявил эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев
По его словам, от ударов по энергетике может остановиться вся канализационная система украинской столицы.
"Поэтому уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", — полагает эксперт.
По его мнению, такое же решение нужно принять по другим крупным городам, которые находятся ниже по Днепру — это, например, Черкассы, Кременчуг, Днепропетровск, подконтрольные ВСУ Запорожье и Херсон.
Украинские СМИ сообщали, что киевская система канализации уже стала испытывать проблемы из-за нехватки электричества и временно не принимала стоки из Борщаговской общины.
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