Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым - 24.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241024/1058336758.html
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым - 24.10.2024 Украина.ру
Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-24T17:04
2024-10-24T17:04
эксклюзив
селидово
курахово
россия
вооруженные силы украины
нацгвардия
спецоперация
покровск/красноармейск
запорожье
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058335216_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_86d5b479382fb10bee6044f730d0eeff.jpg.webp
Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, наши штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся артерии снабжения. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей.Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что мы уничтожаем противника еще до его вступления в бой. Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен.Более того, ВСУ сейчас перестали вводить в населенные пункты много личного состава. Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом.Если вы сажаете в дом много людей, туда прилетает ФАБ с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением. А если вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина.Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами.За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение. А группировка "Восток" под командованием Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье.Мордвичев и Санчик сейчас делают все, чтобы в зимний период у нас была налажена логистика. Если мы решим вопросы с Селидово и Курахово, мы сможем подумать и о железнодорожном снабжении наших войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику.Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят.
https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html
https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html
селидово
курахово
россия
покровск/красноармейск
запорожье
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058335216_382:0:2643:1696_1920x0_80_0_0_2d6980e436331b65ca6aa714feba278d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, селидово, курахово, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, спецоперация, покровск/красноармейск, запорожье, днепропетровск
Эксклюзив, Селидово, Курахово, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Запорожье, Днепропетровск

Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым

17:04 24.10.2024
 
© Украина.руАлександр Полищук (СВО)
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, наши штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся артерии снабжения. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что мы уничтожаем противника еще до его вступления в бой. Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен.
Более того, ВСУ сейчас перестали вводить в населенные пункты много личного состава. Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом.
Если вы сажаете в дом много людей, туда прилетает ФАБ с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением. А если вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина.
Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами.
За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение. А группировка "Восток" под командованием Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье.
Мордвичев и Санчик сейчас делают все, чтобы в зимний период у нас была налажена логистика. Если мы решим вопросы с Селидово и Курахово, мы сможем подумать и о железнодорожном снабжении наших войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику.
Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Сумской и Курской областей
Белгородская и Харьковская области
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Вчера, 17:13
Военкор Тимофей Ермаков: Россия после взятия Селидово забросает ВСУ в Покровске ФАБами, КАБами и ОДАБамиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСелидовоКураховоРоссияВооруженные силы УкраиныНацгвардияСпецоперацияПокровск/КрасноармейскЗапорожьеДнепропетровск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:44Путин рассказал, что в БРИКС все настроены на решение украинской проблемы
18:40Новый план Зеленского и боязнь митингов. Итоги 24 октября на Украине
18:28Путин: В БРИКС можно работать и добиваться результатов
18:00Арчил Сихарулидзе: Оппозиция в Грузии готова биться с Россией за Украину, но грузинам нужен мир и порядок
17:58Лагман, граффити и много иностранцев: как Россия удивила гостей саммита БРИКС. Наш спецрепортаж из Казани
17:53Приговор не нужен. Как меняли Анатолия Бая и почему политзэкам на Украине не следует признавать вину
17:48Задержан предприниматель, подозреваемый в крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
17:43Селидово фактически освобождено. Город достаётся российской армии малой кровью
17:39"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама
17:37Французский наемник Демон заочно осужден в России
17:29Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукшашенко вступился за репутацию БРИКС
17:20Правительство РФ выделит более 1 млрд рублей бизнесу Белгородской, Брянской и Курской областей
17:15Эрдогана довели Молдавией и Украиной? О планах Турции и о том, нужны ли в БРИКС члены НАТО - Акун
17:04Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым
17:03Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС - Лукашенко
16:51Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково
16:49Нацполиция Украины в Черновцах помешала заработку на экспорте уклонистов
16:27Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией
16:26Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
16:00"Великая депрессия": 95 лет назад разразился крупнейший кризис капиталистической экономики
Лента новостейМолния