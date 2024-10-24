https://ukraina.ru/20241024/1058336758.html

Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым

Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым - 24.10.2024 Украина.ру

Военный историк Александр Полищук: Россия перебила ВСУ на подступах к Селидово и сохранила город целым

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-10-24T17:04

2024-10-24T17:04

2024-10-24T17:04

эксклюзив

селидово

курахово

россия

вооруженные силы украины

нацгвардия

спецоперация

покровск/красноармейск

запорожье

днепропетровск

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Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска и Курахово. Город действительно охвачен с трех сторон, наши штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. Часть вражеских подразделений пытается выскочить в сторону Покровска по единственной оставшейся артерии снабжения. При этом сама городская застройка выглядит уцелевшей.Похоже, что ВСУ понесли серьезные потери в населенных пунктах перед Селидово. Тактика полуохватов приводит к тому, что мы уничтожаем противника еще до его вступления в бой. Там сейчас сидит хваленая бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая собиралась захватывать Крым. И похоже, что ей действительно нет смысла держаться за центр города, который и так охвачен.Более того, ВСУ сейчас перестали вводить в населенные пункты много личного состава. Почему у нас так хорошо получилось с Угледаром? Потому что на каком-то этапе противник там стал держать только корректировщиков и боевое охранение в условиях, когда мы их артиллерию перебили или загасили РЭБом.Если вы сажаете в дом много людей, туда прилетает ФАБ с УМПК. Чтобы минимизировать потери, вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением. А если вы ограничиваетесь наблюдателями и боевым охранением, у вас не хватает плотности войск, чтобы сдержать атакующих штурмовиков. Вот в таком замкнутом круге сейчас оказывается Украина.Ключик к таким городам мы нашли. Дай Бог, чтобы нам хватило сил и мотивации. Тогда победа будет за нами.За Селидово отвечает группировка "Центр" под командованием генерала Мордвичева. Конечная ее цель – Покровск. Если мы его возьмем, то сможем контролировать важную рокадную дорогу из Днепропетровска и нам будет проще брать остальные населенные пункты, которые будут получать меньше снабжение. А группировка "Восток" под командованием Санчика пытается взять под контроль дорогу на Запорожье.Мордвичев и Санчик сейчас делают все, чтобы в зимний период у нас была налажена логистика. Если мы решим вопросы с Селидово и Курахово, мы сможем подумать и о железнодорожном снабжении наших войск. Это лучше, чем изнашивать колесную и гусеничную технику.Так что смотрим на Селидово, смотрим на Курахово. Ждем. Держим кулаки за наших ребят.

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html

селидово

курахово

россия

покровск/красноармейск

запорожье

днепропетровск

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, селидово, курахово, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, спецоперация, покровск/красноармейск, запорожье, днепропетровск