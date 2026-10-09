Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника - 09.10.2026 Украина.ру
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Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника
Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника - 09.10.2026 Украина.ру
Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника
На Украине в каждой школе появятся один или два карьерных советника. Они будут работать в 7–12 классах. Об этом 9 октября сообщило издание Osvita.ua
2026-10-09T14:55
2026-10-09T14:55
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Что известно о работе консультантовПо крайней мере один педагогический работник должен быть назначен для работы с учащимися базового среднего образования, то есть 7–9 классов. Также как минимум один карьерный советник должен работать с учащимися старшей школы — с 10–12 классами.В школах, где обучаются учащиеся обеих категорий, должны работать не менее двух педагогов — по одному для каждого уровня образования.В зависимости от количества учащихся, структуры учебного заведения и рабочей нагрузки могут назначаться дополнительные сотрудники для прохождения обучения и формирования кадрового резерва.В МОН планируют обучать будущих карьерных консультантов отдельно по каждому направлению. В прошлом году в МОН объявили, что в школах Украины должны появиться карьерные образовательные консультанты. В ведомстве были убеждены, что введение должности консультанта по вопросам карьерного образования является важным шагом для реализации реформы старшей профильной школы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника

14:55 09.10.2026
 
© Фото : предоставлено Мариной Устюжаниной
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : предоставлено Мариной Устюжаниной
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На Украине в каждой школе появятся один или два карьерных советника. Они будут работать в 7–12 классах. Об этом 9 октября сообщило издание Osvita.ua
Что известно о работе консультантов
По крайней мере один педагогический работник должен быть назначен для работы с учащимися базового среднего образования, то есть 7–9 классов. Также как минимум один карьерный советник должен работать с учащимися старшей школы — с 10–12 классами.
В школах, где обучаются учащиеся обеих категорий, должны работать не менее двух педагогов — по одному для каждого уровня образования.
В зависимости от количества учащихся, структуры учебного заведения и рабочей нагрузки могут назначаться дополнительные сотрудники для прохождения обучения и формирования кадрового резерва.
В МОН планируют обучать будущих карьерных консультантов отдельно по каждому направлению. В прошлом году в МОН объявили, что в школах Украины должны появиться карьерные образовательные консультанты. В ведомстве были убеждены, что введение должности консультанта по вопросам карьерного образования является важным шагом для реализации реформы старшей профильной школы.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октября
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