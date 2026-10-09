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Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника

Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника - 09.10.2026 Украина.ру

Пока школы без света: на Украине вводят должность карьерного советника

На Украине в каждой школе появятся один или два карьерных советника. Они будут работать в 7–12 классах. Об этом 9 октября сообщило издание Osvita.ua

2026-10-09T14:55

2026-10-09T14:55

2026-10-09T14:55

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Что известно о работе консультантовПо крайней мере один педагогический работник должен быть назначен для работы с учащимися базового среднего образования, то есть 7–9 классов. Также как минимум один карьерный советник должен работать с учащимися старшей школы — с 10–12 классами.В школах, где обучаются учащиеся обеих категорий, должны работать не менее двух педагогов — по одному для каждого уровня образования.В зависимости от количества учащихся, структуры учебного заведения и рабочей нагрузки могут назначаться дополнительные сотрудники для прохождения обучения и формирования кадрового резерва.В МОН планируют обучать будущих карьерных консультантов отдельно по каждому направлению. В прошлом году в МОН объявили, что в школах Украины должны появиться карьерные образовательные консультанты. В ведомстве были убеждены, что введение должности консультанта по вопросам карьерного образования является важным шагом для реализации реформы старшей профильной школы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Дипломатические лазейки, разгром на фронте, ядовитые атаки. Хроника событий на утро 9 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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