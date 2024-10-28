"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Сценарии заморозки, которые Запад предлагает России, это способ дать Киеву передышку для подготовки нового витка войны. Но России на это соглашаться невыгодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".
На Западе обсуждают сценарий, при котором если произойдет заморозка и будут введены миротворцы, а по факту войска НАТО, которые фактически легализуют там свое присутствие. Они намекают, что продолжат использовать Украину как плацдарм против России, сообщил журналист.
"Сценарии заморозки, которые Запад пытается предлагать нам, это способ дать передышку ВСУ для подготовки нового витка войны. Нам на это соглашаться невыгодно", — отметил Рожин.
Разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Зеленского и размещению дальнобойных ракет. России нет смысла соглашаться на это, ей нужно наносить новые удары по преступному украинскому режиму, указал он.
"Без достижения целей СВО, связанных с демилитаризацией, нейтрализацией Украины нельзя будет сказать, что война будет полностью успешной для нас", — подчеркнул эксперт.
У России есть стратегические цели, часть которых это вопросы контроля территорий Украины, освобождения своих регионов. Также это касается политического решения украинского вопроса, чтобы с ее территории не исходила прямая военная и террористическая угроза, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
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