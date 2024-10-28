https://ukraina.ru/20241028/1058377028.html

"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны

"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны - 28.10.2024 Украина.ру

"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны

Сценарии заморозки, которые Запад предлагает России, это способ дать Киеву передышку для подготовки нового витка войны. Но России на это соглашаться невыгодно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-28T05:45

2024-10-28T05:45

2024-10-28T05:45

новости

россия

запад

украина

борис рожин

нато

война

демилитаризация

денацификация

заморозка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850567_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_924998ac537b5d6ede9581e01ce391f2.jpg

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".На Западе обсуждают сценарий, при котором если произойдет заморозка и будут введены миротворцы, а по факту войска НАТО, которые фактически легализуют там свое присутствие. Они намекают, что продолжат использовать Украину как плацдарм против России, сообщил журналист.Разговоры про силы сдерживания это отсылка к пресловутому плану Зеленского и размещению дальнобойных ракет. России нет смысла соглашаться на это, ей нужно наносить новые удары по преступному украинскому режиму, указал он."Без достижения целей СВО, связанных с демилитаризацией, нейтрализацией Украины нельзя будет сказать, что война будет полностью успешной для нас", — подчеркнул эксперт.У России есть стратегические цели, часть которых это вопросы контроля территорий Украины, освобождения своих регионов. Также это касается политического решения украинского вопроса, чтобы с ее территории не исходила прямая военная и террористическая угроза, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, почему Франция поставляет на Украину танки для Африки и "опасные" VABы — в интервью Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058351895.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, борис рожин, нато, война, демилитаризация, денацификация, заморозка, детали, сво, спецоперация