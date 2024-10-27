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"Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги

"Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги - 27.10.2024 Украина.ру

"Очередная мошенническая схема Брюсселя": в МИД РФ рассказали про украденные у России деньги

США и ЕС разработали схему финансирования киевского режима за счёт украденных у России активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-27T16:51

2024-10-27T16:51

2024-10-27T16:51

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Совет ЕС 23 октября окончательно утвердил решение о выделении Киеву дополнительного кредита до 35 млрд евро в рамках договоренности G7 о предоставлении Украине в общей сложности $50 млрд с покрытием за счет доходов от "замороженных" российских госактивов. По мнению Захаровой, в этой ситуации видно, как зашкаливает степень столь обычного для Запада цинизма и беспринципности."Данное решение – очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными "подельниками" разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима", - заявила официальный представитель МИД РФ.По её словам, механизм незатейлив. Евросоюз до конца 2025 года предоставит Киеву кредит до 35 млрд евро. Покрывать киевские кредитные долги западными столицами планируется за счет прибыли, получаемой европейскими депозитариями от "замороженных" российских госрезервов, а также за счет возможных "дополнительных вкладов" стран-членов ЕС и других государств."Срок, на который предоставляется кредит – максимум 45 лет, наглядно свидетельствует о реальном есовском "горизонте планирования" в вопросе сохранения нелегитимных антироссийских санкций, подтверждающем истинную подоплеку их введения. И речь здесь идет не только об открыто провозглашенной Евросоюзом, который стремительно утрачивает свою конкурентноспособность, долгосрочной цели нанесения любыми способами "стратегического поражения" нашей стране, но и о банальном воровстве для "латания дыр" как в украинском, так и собственно есовском бюджете, образовавшихся в результате безответственной политики брюссельской автократии", - разъяснила Захарова.Она отметила, что перекладывать прибыль от российских госактивов из одного своего кармана в другой на Западе будут не напрямую, а через посредника в лице киевского режима."То есть те деньги, которые сворованы у России и которые должны пойти на обслуживание и возврат предоставленных Украине кредитов, дадут еще и подержать в руках самой коррумпированной клике Зеленского (или кто там придет вслед за ним)", - констатировала официальный представитель российского МИД.Она обратила внимание на то, что зная о коррумпированности Киева, в Брюсселе и Вашингтоне подстраховались: значительную часть кредитов планируется вложить в украинский ВПК."Фактически, все может быть сведено к субсидированию Брюсселем есовского, а заодно и американского ВПК, - отметила Захарова. - Так что "погреть руки" на наших украденных деньгахпланируют многие".Киев не собирается обеспечивать на подконтрольной ему территории соблюдение законности и гарантировать защиту прав человека, включая права меньшинств. В Брюсселе это прекрасно понимают, продолжая поддерживать преступный режим, сказала Захарова.По её мнению, суета вокруг незаконно присвоенных российских средств приведёт к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру, а также к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины."Впрочем, обворовывать целые страны и континенты "коллективному Западу" не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней, - подчеркнула Захарова. - Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от "замороженных" активов Российской Федерации не заставит себя ждать".Ранее в новостях: Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосовать

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