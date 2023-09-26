"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии - 26.09.2023 Украина.ру
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"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии - 26.09.2023 Украина.ру
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2023-09-26T21:10
2023-09-26T21:10
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"Видимо она еще неопытный дипломат. Поэтому напрямую сказала, что цель санкций - сделать больно и простым россиянам. Значит она хочет, чтобы российский народ поднялся против своего правительства. Заявление абсолютно хамское, а Финляндия семимильными шагами продвигается в русофобской кампании Запада", - сказал Лавров, реагируя на заявления Валтонен."У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор. Т.е. цену для простых граждан, наверное, тоже нужно определить, пока госпожа Валтонен постигает азы работы на посту главы МИД Финляндии", - добавил глава МИД России.В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём".
https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html
https://ukraina.ru/20230809/1048576041.html
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новости, русофобия, финляндия, мид рф, мид, скандал, дипломат, дипломаты, дипломатия, публичная дипломатия, сво, кража, воровство, ирак, афганистан, войны, нато, санкции, антироссийские санкции, переворот
Новости, Русофобия, Финляндия, МИД РФ, МИД, скандал, дипломат, дипломаты, дипломатия, публичная дипломатия, СВО, кража, воровство, Ирак, Афганистан, войны, НАТО, санкции, антироссийские санкции, переворот

"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

21:10 26.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Видимо она еще неопытный дипломат. Поэтому напрямую сказала, что цель санкций - сделать больно и простым россиянам. Значит она хочет, чтобы российский народ поднялся против своего правительства. Заявление абсолютно хамское, а Финляндия семимильными шагами продвигается в русофобской кампании Запада", - сказал Лавров, реагируя на заявления Валтонен.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
17 сентября, 13:49
США ведут войну против России – ЛавровУкраину приносят в жертву интересам США
"У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор. Т.е. цену для простых граждан, наверное, тоже нужно определить, пока госпожа Валтонен постигает азы работы на посту главы МИД Финляндии", - добавил глава МИД России.
В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём".
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:22
В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобовПарламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. На них решится, останутся ли у власти консерваторы из "Права и Справедливости" на третий срок, или их сменят либералы. Но и те, и другие – русофобы.
 
НовостиРусофобияФинляндияМИД РФМИДскандалдипломатдипломатыдипломатияпубличная дипломатияСВОкражаворовствоИракАфганистанвойныНАТОсанкцииантироссийские санкциипереворот
 
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Заголовок открываемого материала
21:10"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
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