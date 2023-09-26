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"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии - 26.09.2023 Украина.ру

"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

2023-09-26T21:10

2023-09-26T21:10

2023-09-26T21:10

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"Видимо она еще неопытный дипломат. Поэтому напрямую сказала, что цель санкций - сделать больно и простым россиянам. Значит она хочет, чтобы российский народ поднялся против своего правительства. Заявление абсолютно хамское, а Финляндия семимильными шагами продвигается в русофобской кампании Запада", - сказал Лавров, реагируя на заявления Валтонен."У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор. Т.е. цену для простых граждан, наверное, тоже нужно определить, пока госпожа Валтонен постигает азы работы на посту главы МИД Финляндии", - добавил глава МИД России.В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём".

https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html

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