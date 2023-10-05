https://ukraina.ru/20231005/1049939001.html

"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом

"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом - 05.10.2023 Украина.ру

"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом

США проводят юридические исследования возможности конфискации зарубежных активов России, которыми фактически распоряжаются на Западе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает 5 октября издание Politico

2023-10-05T16:27

2023-10-05T16:27

2023-10-05T16:28

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Захваченные активы России за рубежом в США и ЕС называют "замороженными". Глава МИД России Сергей Лавров назвал их украденными.Блинкен в Техасском университете, заявил, что эти активы захвачены "честно" и "русские должны заплатить" за реализацию планов США на Украине. Госсекретарь США также согласился с названной Лавровым суммой.Как отметило издание, в речи Блинкена "подчёркивается необходимость захвата Западом российских активов, привлекающая усиленное внимание, поскольку в Киеве и Европе растут опасения, что политический хаос в Вашингтоне лишит Америку финансовой поддержки защиты Украины"."Это около 300 миллиардов долларов, и большая их часть находится в Европе, а не в Соединенных Штатах, - сказал Блинкен. - Поэтому мы смотрим на то, какие юридические полномочия могут быть у нас, у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы для Украины... Мы должны убедиться, что для этого есть правовая основа. И, как я уже сказал, поскольку большая часть активов находится в Европе, европейцев также необходимо убедить, что для этого есть основания".Блинкен заявил о знании того, о чём думает президент России. В связи с этим он указал на важность разуверить Путина в уверенности победить в "войне на истощение".Тем временем нынешние руководители Украины призвали Евросоюз передать им $150 млрд из "замороженных" российских активов. Минюст Украины объяснил, что ЕС не может этого сделать из-за множества юридических препятствий.СБУ в августе сообщала о конфискации российских активов на Украине с 24.02.2022 на сумму более $5 млрд. На неформальном саммите ЕС 2 октября в Киеве глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС активизировать поиск законных способов передачи российских активов нынешнему украинскому руководству, отметило американское издание.

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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новости, украина, сша, энтони блинкен, госдеп сша, кража, конфискация, владимир путин, дмитрий кулеба, ес, замороженные активы, активы, сво