Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать
Во вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента
"Финансовая помощь Украине. Во вторник члены Европарламента обсудят и проголосуют за пакет финансовой помощи Украине в размере 35 миллиардов евро в рамках инициативы поддержки G7. Пакет позволяет получить исключительную прибыль от замороженных российских активов и направлен на удовлетворение неотложных финансовых потребностей Украины", - говорится в сообщении Европарламента.
В то же время издание Nikkei отметило, что Европарламент не собирается размораживать суверенные российские активы даже после окончания конфликта на Украине.
Условия погашения кредита не раскрываются. Уточняется лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, ранее выделенным Лондоном на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.
Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.
8 октября, 17:12До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФВенгрия отложила решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС, таким образом Будапешт затормозил окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву в размере $50 млрд для Украины. Теперь рассматривать этот вопрос будут только после окончания президентских выборов в США
Однако спустя пару дней Комитет по торговле Европарламента все равно проголосовал за поддержку кредита Евросоюза для Украины в размере до 35 млрд евро. Уточнялось, что эти средства будут предоставлены Киеву к концу 2024 года и выплачены до конца 2025-го.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.