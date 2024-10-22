Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать - 22.10.2024 Украина.ру
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Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать
Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать - 22.10.2024 Украина.ру
Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать
Во вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента
2024-10-22T14:55
2024-10-22T14:55
новости
киев
украина
россия
европарламент
замороженные активы
кредит
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В то же время издание Nikkei отметило, что Европарламент не собирается размораживать суверенные российские активы даже после окончания конфликта на Украине.Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.Условия погашения кредита не раскрываются. Уточняется лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, ранее выделенным Лондоном на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.Однако спустя пару дней Комитет по торговле Европарламента все равно проголосовал за поддержку кредита Евросоюза для Украины в размере до 35 млрд евро. Уточнялось, что эти средства будут предоставлены Киеву к концу 2024 года и выплачены до конца 2025-го.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.Еще по теме: "Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
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новости, киев, украина, россия, европарламент, замороженные активы, кредит
Новости, Киев, Украина, Россия, Европарламент, замороженные активы, кредит

Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать

14:55 22.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Европарламент
Выборы в Европарламент - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Во вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента

"Финансовая помощь Украине. Во вторник члены Европарламента обсудят и проголосуют за пакет финансовой помощи Украине в размере 35 миллиардов евро в рамках инициативы поддержки G7. Пакет позволяет получить исключительную прибыль от замороженных российских активов и направлен на удовлетворение неотложных финансовых потребностей Украины", - говорится в сообщении Европарламента.

В то же время издание Nikkei отметило, что Европарламент не собирается размораживать суверенные российские активы даже после окончания конфликта на Украине.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2024
14:51
После окончания украинского конфликта активы РФ не разморозят — СМИСтраны G7 не планируют размораживать российские активы даже после окончания конфликта на Украине, пишет японское издание Nikkei
Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.
Условия погашения кредита не раскрываются. Уточняется лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, ранее выделенным Лондоном на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2024
10:56
Британия выделила Украине $2,9 млрд из "санкционированных российских активов"Британское правительство выделило Киеву на военные нужды. Об этом говорится в опубликованном 22 октября пресс-релизе правительства Британии
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.
Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.
8 октября, 17:12
До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФВенгрия отложила решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС, таким образом Будапешт затормозил окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву в размере $50 млрд для Украины. Теперь рассматривать этот вопрос будут только после окончания президентских выборов в США
Однако спустя пару дней Комитет по торговле Европарламента все равно проголосовал за поддержку кредита Евросоюза для Украины в размере до 35 млрд евро. Уточнялось, что эти средства будут предоставлены Киеву к концу 2024 года и выплачены до конца 2025-го.
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября 2023, 21:10
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииГлава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Еще по теме: "Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом
 
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