https://ukraina.ru/20241022/1058276788.html

Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать

Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать - 22.10.2024 Украина.ру

Европа даст кредит Киеву украденными у Росси деньгами: Европарламент готовится голосовать

Во вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента

2024-10-22T14:55

2024-10-22T14:55

2024-10-22T14:55

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В то же время издание Nikkei отметило, что Европарламент не собирается размораживать суверенные российские активы даже после окончания конфликта на Украине.Также во вторник, 22 октября, стало известно, что в рамках той же поддержки G7 Британия выделает киевскому режиму 2,26 млрд фунтов стерлингов (($2,9 млрд). Отмечается, что эта сумма тоже имеет российское происхождение, но пойдет на военное оборудование для ВСУ.Условия погашения кредита не раскрываются. Уточняется лишь, что он предоставляется в дополнение к 12,8 млрд фунтов стерлингов, ранее выделенным Лондоном на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд,. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада.Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.Однако спустя пару дней Комитет по торговле Европарламента все равно проголосовал за поддержку кредита Евросоюза для Украины в размере до 35 млрд евро. Уточнялось, что эти средства будут предоставлены Киеву к концу 2024 года и выплачены до конца 2025-го.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были "заморожены" в ЕС в рамках антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.Еще по теме: "Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом

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новости, киев, украина, россия, европарламент, замороженные активы, кредит