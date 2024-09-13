ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег - 13.09.2024 Украина.ру
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ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег
ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег - 13.09.2024 Украина.ру
ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег
Согласованный лидерами западной "Большой семёрки" кредит для Украины в размере 50 млрд долларов не выделен. США требуют блокировки российских активов, доходы от которых Брюссель намеревался отправлять в Киев.
2024-09-13T15:28
2024-09-13T15:28
новости
россия
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украина
сергей лавров
евросоюз
ес
financial times
активы
замороженные активы
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По информации Financial Times, Вашингтон настаивает на продлении "заморозки" российских активов на Западе до тех пор, пока Россия не выплатит "репарации" руководству Украины. Большая часть этих активов находится в Евросоюзе.13 сентября Еврокомиссия намерена представить варианты продления антироссийских санкций. Брюссель решит, будут ли санкции продлены на 36 месяцев или бессрочно.Для принятия решения необходимо, чтобы против не выступило ни одно из 27 государств-членов ЕС. При этом есть опасения, что своим правом может воспользоваться Венгрия.Решение о направлении изъятых у России средств на финансирование военных и иных расходов Киева было принято на саммите G7 в июне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.Ранее на эту тему: "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии Тем временем Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
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новости, россия, киев, украина, сергей лавров, евросоюз, ес, financial times, активы, замороженные активы, санкции, антироссийские санкции, финансы, финансовая помощь, сша
Новости, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, ЕС, Financial Times, активы, замороженные активы, санкции, антироссийские санкции, финансы, финансовая помощь, США

ЕС обсуждает механизм отправки в Киев украденных у России денег

15:28 13.09.2024
 
ЕС соглашение о безопасности
ЕС соглашение о безопасности
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Согласованный лидерами западной "Большой семёрки" кредит для Украины в размере 50 млрд долларов не выделен. США требуют блокировки российских активов, доходы от которых Брюссель намеревался отправлять в Киев.
По информации Financial Times, Вашингтон настаивает на продлении "заморозки" российских активов на Западе до тех пор, пока Россия не выплатит "репарации" руководству Украины. Большая часть этих активов находится в Евросоюзе.
13 сентября Еврокомиссия намерена представить варианты продления антироссийских санкций. Брюссель решит, будут ли санкции продлены на 36 месяцев или бессрочно.
Для принятия решения необходимо, чтобы против не выступило ни одно из 27 государств-членов ЕС. При этом есть опасения, что своим правом может воспользоваться Венгрия.
Решение о направлении изъятых у России средств на финансирование военных и иных расходов Киева было принято на саммите G7 в июне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "заморозку" российских активов на Западе кражей.
Ранее на эту тему: "У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД Финляндии
Тем временем Депутат Рады Дубинский из СИЗО рассказал, как вообще не повышать налоги для граждан
 
НовостиРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзЕСFinancial Timesактивызамороженные активысанкцииантироссийские санкциифинансыфинансовая помощьСША
 
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