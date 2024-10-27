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Требуют выкуп, угрожают убить: родители российского военнопленного пожаловались на ВСУ в ООН
Требуют выкуп, угрожают убить: родители российского военнопленного пожаловались на ВСУ в ООН - 27.10.2024 Украина.ру
Требуют выкуп, угрожают убить: родители российского военнопленного пожаловались на ВСУ в ООН
Обращение к международным организациям направили родители российского военнослужащего Николая Шепилова, находящегося в плену у украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости"
2024-10-27T14:06
2024-10-27T14:06
2024-10-27T14:06
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"Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, Международный комитет Красного Креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину", — заявил отчим пленного Валентин Килеберда.Валентина Шепилова сообщила российскому информагенству, что её сын из Луганска в феврале 2022 года стал военнослужащим ЛНР, а позднее - военнослужащим российской армии. В октябре Николай позвонил родителям и сообщил, что находится в плену. По его словам, в ВСУ угрожают его убить, если не получат выкуп.Ранее о похожей истории сообщалось в публикации Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН Также на эту тему: За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене Ранее в новостях: ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, луганск, лнр, россия, оон, всу, военные преступления, красный крест, пытки
Новости, Луганск, ЛНР, Россия, ООН, ВСУ, Военные преступления, Красный Крест, пытки
Требуют выкуп, угрожают убить: родители российского военнопленного пожаловались на ВСУ в ООН
Обращение к международным организациям направили родители российского военнослужащего Николая Шепилова, находящегося в плену у украинской армии. Об этом сообщает РИА "Новости"