https://ukraina.ru/20241019/1058139674.html

ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников

ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников - 19.10.2024 Украина.ру

ООН закрывает глаза на фальшивые отчеты Комиссариата по правам человека, а Украина берет заложников

Кадры пыток российских военнослужащих созданы для психологического воздействия на их родственников в России. Эту информацию надо передавать странам Глобального Юга, где многие и не подозревают, что Украина — это фашистское террористическое государство

2024-10-19T04:00

2024-10-19T04:00

2024-10-19T04:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Она привела пример совершенно необъективного отчета:"Недавно Комиссариат по правам человека опубликовал отчет о содержании военнопленных в России и на Украине. Самое абсурдное то, что украинских военнопленных опрашивали после того, как их освободили. А российских военнопленных опрашивали в киевских СИЗО и украинских лагерях, где они находились под контролем надзирателей. Такой опрос нельзя назвать объективным, тем не менее, половина российских военнопленных рассказали об издевательствах".ООН не обращает внимание на эти нарушения, поэтому нельзя рассчитывать на то, что там обратят внимание и на пытки, которым подвергаются российские военнопленные, отметила Шеслер."К сожалению, мы ничего не можем сказать, что существует какой-то гуманитарный орган, отвечающий за содержание политзаключенных и военнопленных. В ООН, ОБСЕ, Европарламенте последовательно выступала украинская правозащитница Елена Бережная. И во многом благодаря ее деятельности были облегчены условия содержания политзаключенных. Но в первые же дни СВО ее посадили за решетку, и женщина, которой более 70 лет, до сих пор сидит в украинской тюрьме", — заметила Шеслер.По ее словам, главная надежда на то, что украинская власть будет разгромлена, фашизм будет побежден, и цели СВО будут достигнуты.В аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Подробнее об этом — в статье Их больше тысячи. Родственники разыскивают жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ — МоскальковаПолный текст интервью — Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241015/1058078566.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, курская область, оон, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, сизо, заложники, детали