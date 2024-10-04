Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН - 04.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241004/1057880575.html
Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН
Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН - 04.10.2024 Украина.ру
Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН
Жительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
2024-10-04T09:43
2024-10-04T09:44
новости
россия
ессентуки
киев
оон
всу
пытки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057857075_7:0:483:268_1920x0_80_0_0_98b736ac3d418e6cf8cb9aedd5336803.png
Накануне женщина обратилась в СМИ и рассказала, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга."Десятого сентября он с группой ушел на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи мне через Tелеграм позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нем я узнала своего мужа", - рассказала женщина.Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.Другие темы: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.
https://ukraina.ru/20241003/1057857355.html
россия
ессентуки
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057857075_66:0:423:268_1920x0_80_0_0_ab8e42eca22291fb94484f57b70a80f9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ессентуки, киев, оон, всу, пытки
Новости, Россия, Ессентуки, Киев, ООН, ВСУ, пытки

Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН

09:43 04.10.2024 (обновлено: 09:44 04.10.2024)
 
© РИА Новости
© РИА Новости
Читать в
Жительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
Накануне женщина обратилась в СМИ и рассказала, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга.
"Десятого сентября он с группой ушел на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи мне через Tелеграм позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нем я узнала своего мужа", - рассказала женщина.
Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.
"Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его. На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.
Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.
Вчера, 10:31
Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужаЖительница Ессентуков Юлия Полий рассказала журналистам агентства РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга
Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.
Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.
Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.
Другие темы: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.
 
НовостиРоссияЕссентукиКиевООНВСУпытки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Песков рассказал о встречах Путина в день рождения
13:02Инсайды про Трампа и Нетаньяху: Джонсон приоткрыл тайну, о чем написал в мемуарах "Сорвавшегося с цепи"
13:00Убийство в Энергодаре, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 октября
12:45Прокуратура Литвы взялась за блогера, призывавшего убивать литовцев, которые смотрят русские фильмы
12:00Киев обучает в Сирии террористов новым технологиям для боевых действий против ВС РФ - Лавров
11:59Почему бойцы ВСУ никогда не выйдут из-под Курска и в какую схватку вступит Россия после Угледара – Мягков
11:54ГУР Украины убило сотрудника Запорожской АЭС
11:20США возмущены тем, что Киев не отправляет на фронт юных украинцев — нардеп
11:10Бортников: Запад нацелен на расширение украинского конфликта
11:10Канада сколачивает новый альянс в Арктике: чем ответит Россия и Китай
10:40Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России
10:15Американский наемник, крутивший роман с украинкой, оказался женат на гражданке другой страны
10:07Западные кураторы запрещают Киеву заключать мир - Бортников
09:58Марочко: На передовую прибыли англоязычные медики-наемники для ВСУ
09:43Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН
09:28Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара
09:27"Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ
08:57Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева
08:30Пентагон объяснил отказ сбивать российские ракеты над Украиной
08:22Как освобождали Угледар, атака на Воронеж. Главное на Украине на утро 4 октября
Лента новостейМолния