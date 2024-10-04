https://ukraina.ru/20241004/1057880575.html

Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН

Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН - 04.10.2024 Украина.ру

Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООН

Жительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости

2024-10-04T09:43

2024-10-04T09:43

2024-10-04T09:44

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Накануне женщина обратилась в СМИ и рассказала, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга."Десятого сентября он с группой ушел на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи мне через Tелеграм позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нем я узнала своего мужа", - рассказала женщина.Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.Другие темы: "Видели все". ВСУ установили камеры на многоэтажках Угледара, чтобы помешать ВС РФ.

https://ukraina.ru/20241003/1057857355.html

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