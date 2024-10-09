За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене
О методах воздействия военнослужащих ВСУ на российских военнопленных изданию RT рассказал один из них - Сергей Сурож, который сдался в плен под Суджей.
"Они отобрали телефон у русского бойца и начали присылать голосовые сообщения его жене, требуя обнаженных фото. Когда она отказала, они прострелили ему ногу и отправили снимок с комментарием: "Это из-за тебя". Потом снова потребовали интимные фотографии, и женщина вновь отказалась. В итоге, они застрелили пленного и засняли это на камеру: он прощается с супругой, говорит ей о любви, а затем раздается выстрел. То, что делают украинские военнослужащие, выходит за пределы понимания", – рассказал украинский пленный.
Пару дней назад похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа.
"На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.
4 октября, 09:43Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООНЖительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.