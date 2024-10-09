https://ukraina.ru/20241009/1057981692.html

За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене

За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене - 09.10.2024 Украина.ру

За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене

Украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:51

новости

россия

пленные

вс рф

всу

пытки

жена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_0:4:650:370_1920x0_80_0_0_e99b2e2e32c0d7a93ca1e7ee3b925a7a.jpg

О методах воздействия военнослужащих ВСУ на российских военнопленных изданию RT рассказал один из них - Сергей Сурож, который сдался в плен под Суджей.Пару дней назад похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа."На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.Другие темы: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов.

https://ukraina.ru/20241004/1057880575.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, пленные, вс рф, всу, пытки, жена