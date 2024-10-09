За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене - 09.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241009/1057981692.html
За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене
За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене - 09.10.2024 Украина.ру
За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене
Украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене
2024-10-09T14:51
2024-10-09T14:51
новости
россия
пленные
вс рф
всу
пытки
жена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_0:4:650:370_1920x0_80_0_0_e99b2e2e32c0d7a93ca1e7ee3b925a7a.jpg
О методах воздействия военнослужащих ВСУ на российских военнопленных изданию RT рассказал один из них - Сергей Сурож, который сдался в плен под Суджей.Пару дней назад похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа."На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.Другие темы: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов.
https://ukraina.ru/20241004/1057880575.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954133_103:0:650:410_1920x0_80_0_0_36b5ee1b1edae7361391ce9d3d4cce7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, пленные, вс рф, всу, пытки, жена
Новости, Россия, Пленные, ВС РФ, ВСУ, пытки, жена

За отказ в интимных фото: украинские военные убили пленного бойца ВС РФ и прислали видео его жене

14:51 09.10.2024
 
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Читать в
Украинские военные жестоко пытали пленного российского бойца, чтобы оказать давление на его супругу. В числе требований были обнаженные фотографии женщины, но когда она отказалась их прислать, мужчину застрелили, прислав видео с кадрами его смерти жене
О методах воздействия военнослужащих ВСУ на российских военнопленных изданию RT рассказал один из них - Сергей Сурож, который сдался в плен под Суджей.
"Они отобрали телефон у русского бойца и начали присылать голосовые сообщения его жене, требуя обнаженных фото. Когда она отказала, они прострелили ему ногу и отправили снимок с комментарием: "Это из-за тебя". Потом снова потребовали интимные фотографии, и женщина вновь отказалась. В итоге, они застрелили пленного и засняли это на камеру: он прощается с супругой, говорит ей о любви, а затем раздается выстрел. То, что делают украинские военнослужащие, выходит за пределы понимания", – рассказал украинский пленный.
Пару дней назад похожее видео с пытками своего супруга получила жительница Ессентуков Юлия Полий. От нее украинские военные потребовали поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни 47-летнего мужа.
"На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.
4 октября, 09:43
Россиянка, которой ВСУ прислали видео с пытками мужа, обратилась к ООНЖительница Ессентуков Юлия Полий, которой ВСУ прислали видео с пытками ее мужа, записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), с просьбой вернуть супруга домой, а Киев призвать к ответу за нарушение правил ведения войны. Ролик женщины 4 октября опубликовало агентство РИА Новости
Примерно в то же время, 1 октября, стали шантажировать и сотрудницу Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентину Иванченко. Женщина рассказала, что ей неоднократно звонили по видеосвязи и демонстрировали издевательства над ее сыном с требованием начать сотрудничество с украинскими спецслужбами.
Эту ситуацию прокомментировал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод. Он отметил, что Украина активно использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен.
Брод заострил внимание на том, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных.
Другие темы: Представитель украинской погранслужбы рассказал о десятках погибших уклонистов.
 
НовостиРоссияПленныеВС РФВСУпыткижена
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала