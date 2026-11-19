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Япония готова к диалогу с Россией: Такаити высказалась о переговорах с Путиным
Япония готова к диалогу с Россией: Такаити высказалась о переговорах с Путиным - 19.11.2026 Украина.ру
Япония готова к диалогу с Россией: Такаити высказалась о переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, состоявшиеся переговоры с российским лидером стали важным шагом вперед в развитии двустороннего диалог
2026-11-19T11:33
2026-11-19T11:33
2026-11-19T11:33
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Накануне Путин и Такаити провели получасовую встречу на полях саммита АТЭС.Как заявляли японские власти, стороны обсудили состояние российско-японских отношений, а также задержание в России японского журналиста Имаи Юки, подозреваемого в шпионаже. Несмотря на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Токио, заявление Такаити о готовности поддерживать прямой диалог свидетельствует о намерении японского руководства сохранять дипломатические каналы связи с Россией. На фоне территориальных разногласий и экономических противоречий Токио демонстрирует заинтересованность в сохранении прямого общения с Москвой. Заявление Такаити о продолжении контактов с Путиным может стать важным сигналом относительно дальнейшего дипломатического курса Японии в отношении России.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Чтобы не остаться у разбитого корыта: Зеленский собирает свой стол. Хроника событий на утро 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, япония, москва, владимир путин, атэс, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Россия, Япония, Москва, Владимир Путин, АТЭС, Украина.ру, Владимир Зеленский
Япония готова к диалогу с Россией: Такаити высказалась о переговорах с Путиным
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, состоявшиеся переговоры с российским лидером стали важным шагом вперед в развитии двустороннего диалог
Накануне Путин и Такаити провели получасовую встречу на полях саммита АТЭС.
Как заявляли японские власти, стороны обсудили состояние российско-японских отношений, а также задержание в России японского журналиста Имаи Юки, подозреваемого в шпионаже.
Несмотря на сохраняющиеся разногласия между Москвой и Токио, заявление Такаити о готовности поддерживать прямой диалог свидетельствует о намерении японского руководства сохранять дипломатические каналы связи с Россией.
На фоне территориальных разногласий и экономических противоречий Токио демонстрирует заинтересованность в сохранении прямого общения с Москвой. Заявление Такаити о продолжении контактов с Путиным может стать важным сигналом относительно дальнейшего дипломатического курса Японии в отношении России.
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