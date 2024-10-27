Власти Одессы не комментируют последствия масштабного пожара
После сообщений о масштабном пожаре со звуками детонации в Одессе местные власти не комментируют произошедшее. Об этом сообщают местные паблики.
После сообщений о взрыве 26 октября в Одессе был отмечен большой пожар. Зафиксированы взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.
При этом местные власти не объясняют произошедшее. В частности, одесский градоначальник Геннадий Труханов в своём телеграм-канале ограничился констатацией воздушных тревог и одного взрыва в 18.45 по местному времени.
О масштабном пожаре сообщили украинские СМИ. При этом большинство ограничилось иллюстрациями, не имеющими отношения к происшествию.
Одесса является крупным центром снабжения ВСУ западной военной помощью. Армия России периодически наносит удары по законным целям в этом портовом городе.
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