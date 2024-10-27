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Власти Одессы не комментируют последствия масштабного пожара

Власти Одессы не комментируют последствия масштабного пожара - 27.10.2024 Украина.ру

Власти Одессы не комментируют последствия масштабного пожара

После сообщений о масштабном пожаре со звуками детонации в Одессе местные власти не комментируют произошедшее. Об этом сообщают местные паблики.

2024-10-27T11:17

2024-10-27T11:17

2024-10-27T11:17

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После сообщений о взрыве 26 октября в Одессе был отмечен большой пожар. Зафиксированы взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.При этом местные власти не объясняют произошедшее. В частности, одесский градоначальник Геннадий Труханов в своём телеграм-канале ограничился констатацией воздушных тревог и одного взрыва в 18.45 по местному времени.О масштабном пожаре сообщили украинские СМИ. При этом большинство ограничилось иллюстрациями, не имеющими отношения к происшествию.Одесса является крупным центром снабжения ВСУ западной военной помощью. Армия России периодически наносит удары по законным целям в этом портовом городе.Больше новостей в обзоре Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября

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новости, одесса, геннадий труханов, сво, ракетный удар, пожар, происшествия, военная помощь, порт