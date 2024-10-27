https://ukraina.ru/20241027/1058394985.html

Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября

Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября - 27.10.2024 Украина.ру

Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября

В Грузию для наблюдения за парламентскими выборами прибыл народный депутат Алексей Гончаренко*

2024-10-27T09:58

2024-10-27T09:58

2024-10-27T10:08

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Видео с Гончаренко* появилось в соцсетях. На вопрос мужчины на русском языке, что здесь делает Гончаренко*, тот начал отвечать на английском, а потом перешёл на украинский, а потом скрылся.Сам Гончаренко* в своём телеграм-канале в ночь на 27 октября опубликовал фотографию на фоне парламента Грузии."На фоне парламента Грузии. Буду следить за ходом событий, с утра подготовлю для вас большое видео о ситуации с выборами в Грузии", - писал Гончаренко*.До этого он публиковал фото с улиц и избирательных участков в Грузии. Так, обращал Гончаренко внимание и на агитацию."На улицах билборды, в основном провластные. Обратите внимание на первый. Это Украина. "Грузинская мечта" имеет в виду, что если их не выберут, то будет как на Украине. Там, где цифра 41 — это "Грузинская мечта". Там написано, что эта партия "ведёт Грузию в Европу с достоинством". Также есть антикампания: билборд, где все лица злые — это лидеры оппозиции и Саакашвили. Написано, что это "агенты войны", - описывал утром 26 октября Гончаренко* сделанные им фотографии с улиц Тбилиси.Уже вечером того же дня он комментировал данные экзит-поллов."В Грузии закрылись участки. Пока пошла война экзит-поллов. Было два оппозиционных и один провластный. Провластный даёт власти 56%, оппозиционные — 41% и 42%, а 48%-51% 4 оппозиционным партиям и блокам. Как вы понимаете, разница принципиальная. Кстати, я физически видел только один из оппозиционных на участке. Плюс продолжает голосовать заграница. Там проголосует несколько десятков тысяч, около 2%. Там точно победит оппозиция. Очень горячо. Так как тут голосовали при помощи электронных машин, скоро пойдут данные с них. Но дальше всё равно нужно будет посчитать руками бюллетени. Похоже, тут будет нескучно", - писал Гончаренко*.Утром украинский депутат опубликовал данные грузинской Центральной избирательной комиссии."По данным избирательной комиссии Грузии, после подсчёта голосов с 99% избирательных участков "Грузинская мечта" набирает 54,24% голосов. Оппозиционные: "Коалиция за перемены" - 10,8%, "Единство-Национальное движение" — 10,07%, "Сильная Грузия" - 8,72%, "Гахария — за Грузию" - 7,72%", - сообщил Гончаренко*.Сам Гончаренко* печально прославился 2 мая 2014 года, когда в сгоревшем Доме профсоюзов в Одессе глумился над телами погибших противников Майдана. За своё поведение и беспринципность он получил прозвище "Белая слизь" и "Стервятник". Сейчас Гончаренко является членом партии "Европейская солидарность". В этом году его фонд жёг портрёты русских классиков на день учителя. После резонанса видео удалили. Примечательно, что до 2014 года тот же Гончаренко* пытался спекулировать на защите русского языка.В Грузии Гончаренко* находился как иностранный наблюдатель на выборах.На Украине уже прокомментировали результаты выборов в Грузии."В Грузии закрылись избирательные участки. В зависимости от заказчика, социологические службы дают разные результаты экзит-полов. По данным опроса Edison Research (соросята), правящая партия "Грузинская мечта" получает поддержку чуть более 40% избирателей, коалиция "Единство ради спасения Грузии" — 16,7%, столько же набрала и коалиция "За перемены". Экзитпол (государственного) телеканала Imedi показал перевес "Грузинской мечты" — более 56% голосов избирателей. Теперь дело за улицей. Сможет ли оппозиция раскачать протесты или "мечта" зафиксирует победу, скоро узнаем", - писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Грузинская оппозиция уже позвала своих сторонников на улицы."Мы видим, что ЦИК выполнил грязный приказ [Бидзины] Иванишвили и объявил результаты, которые показывают, что он украл победу у грузинского народа и тем самым украл европейское будущее. <…> Мы заявляем, что не принимаем результаты украденных выборов и не признаем эти украденные результаты", - заявила на брифинге председатель саакашвилевской партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.Лидер оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Гварамия также заявил о том, что у оппозиции "украли выборы"."Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов", — подчеркнул он.Председатель партии "Сильная Грузия" Ана Долидзе также отказалась признавать результаты, публикуемые ЦИК, заявив, что "эти цифры не отражают волю грузинского народа"."Мы возмущены тем, что посмела написать Центральная комиссия. Мы боремся за защиту каждого голоса, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора народа Грузии", — подчеркнула она.При этом в "Коалиции за перемены" уже объявили о том, что организуют протесты."Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным", - заявила один из лидеров политсилы Элене Хоштария.Власти же считают, что на выборах грузины показали поддержку политики власти, а оппозиция не сможет организовать переворот."У оппозиции нет возможностей организовать переворот и революцию в стране. Когда вы организуете переворот, вам нужна поддержка общества и народа", — сказал генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Он также пригрозил, что в случае противозаконных действий последует "очень жесткая реакция".Каладзе назвал победу "Грузинской мечты" важной для страны."Эта победа была нужна в первую очередь нашей стране, она была нужна для будущего этой страны", - подчеркнул он.Положительно восприняли грузинские выборы и в немногих независимых странах Запада. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что народ Грузии на выборах выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне."Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!" - написал он в соцсетях.Он добавил, что Венгрия продолжит как в ходе председательства в ЕС, так и после "оказывать грузинским друзьям поддержку в их усилиях по евроинтеграции".* - внесён в список экстремистов и террористовО вмешательстве Запада в другие выборы — в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду".

https://ukraina.ru/20241026/1058391414.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, грузия, украина, тбилиси, алексей гончаренко, саакашвили, петер сийярто, цик, ес