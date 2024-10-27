Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько - 27.10.2024 Украина.ру
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Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько
Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько - 27.10.2024 Украина.ру
Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько
Дональд Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, в то время как Франция не боится смелых заявлений. Для американского истеблишмента нет наилучшего развития событий
2024-10-27T06:40
2024-10-27T06:40
новости
франция
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его словам, слова Лекорню могут быть попыткой подружиться с Трампом. Эксперт не исключает вариант, что Франция готова выполнить план Трампа, о котором он много раз говорил в ходе предвыборной кампании, чтобы Америка занималась своими проблемами, а за все отвечала Европа.Но в любом случае это будет делаться под руководством США, добавил эксперт.“Потому что Штаты настаивают на сценарии, который невыгоден для Европы с военной, экономической и политической точки зрения”, — дополнил свой ответ Безпалько.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" РоссиюПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
https://ukraina.ru/20241025/1058343665.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, детали
Новости, Франция, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, детали

Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько

06:40 27.10.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP / Andrew Harnik
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Дональд Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, в то время как Франция не боится смелых заявлений. Для американского истеблишмента нет наилучшего развития событий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
По его словам, слова Лекорню могут быть попыткой подружиться с Трампом. Эксперт не исключает вариант, что Франция готова выполнить план Трампа, о котором он много раз говорил в ходе предвыборной кампании, чтобы Америка занималась своими проблемами, а за все отвечала Европа.
“Если Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, а со стороны Франции звучат решительные высказывания, то для американского истеблишмента это было бы прекрасно. "Пусть Россию на Украине сдерживает французская техника и французские солдаты, а мы займемся Юго-Восточной Азией", — считает Безпалько.
Но в любом случае это будет делаться под руководством США, добавил эксперт.
“Потому что Штаты настаивают на сценарии, который невыгоден для Европы с военной, экономической и политической точки зрения”, — дополнил свой ответ Безпалько.
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Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".
Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
Полный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
 
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