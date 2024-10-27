https://ukraina.ru/20241027/1058370707.html

Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько

Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько - 27.10.2024 Украина.ру

Франция готова перехватить поводок, на котором США держат Украину — Безпалько

Дональд Трамп ставит своей целью переложить тяжесть конфликта на плечи Европы, в то время как Франция не боится смелых заявлений. Для американского истеблишмента нет наилучшего развития событий

2024-10-27T06:40

2024-10-27T06:40

2024-10-27T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.По его словам, слова Лекорню могут быть попыткой подружиться с Трампом. Эксперт не исключает вариант, что Франция готова выполнить план Трампа, о котором он много раз говорил в ходе предвыборной кампании, чтобы Америка занималась своими проблемами, а за все отвечала Европа.Но в любом случае это будет делаться под руководством США, добавил эксперт.“Потому что Штаты настаивают на сценарии, который невыгоден для Европы с военной, экономической и политической точки зрения”, — дополнил свой ответ Безпалько.Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" РоссиюПолный текст интервью — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США

https://ukraina.ru/20241025/1058343665.html

франция

европа

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, детали