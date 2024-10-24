"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама - 24.10.2024 Украина.ру
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"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама
"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама - 24.10.2024 Украина.ру
"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама
На Украине завирусился рекламный ролик фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. В основном репостят его с комментарием, что благодаря Владимиру Зеленскому теперь это самый успешный сегмент экономики в стране
2024-10-24T17:39
2024-10-24T17:39
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
потери
реклама
похороны
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В конце сентября Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.Торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии еще в октябре 2022-го. Однако в августе текущего года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию, но уже в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.Эксперты отметили, что перерегистрация марки в США очевидно свидетельствует о том, что Зеленский готовит себе пути отступления с Украины.Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, поэтому ничего удивительного, что ритуальный бизнес стал одним из самых доходных. Вот лишь некоторые из последних примеров на эту тему:В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУЗарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под судСрок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание вэсэушниковКатафалк "Петра Великого": как богатеет "похоронная королева" Киева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери, реклама, похороны
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, потери, реклама, похороны

"Все там будем": украинцев шокировала ритуальная реклама

17:39 24.10.2024
 
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Фото: Getty Images, кладбище Украина
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На Украине завирусился рекламный ролик фирмы, предоставляющей ритуальные услуги. В основном репостят его с комментарием, что благодаря Владимиру Зеленскому теперь это самый успешный сегмент экономики в стране

"Это гробы, это свечки, это платки и рушники, это кресты, это памятники, это венки. Все там будем. Пока!" - говорят в рекламе две женщины, показывая, что у них можно купить.

Фото: скриншот Телеграм-канала Страдж
Фото: скриншот Телеграм-канала Страдж
Фото: скриншот Телеграм-канала Страдж
В конце сентября Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические и похоронные.
Торговая марка ZELENSKYY была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в Швейцарии еще в октябре 2022-го. Однако в августе текущего года Зеленский осуществил аналогичную регистрацию, но уже в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.
Эксперты отметили, что перерегистрация марки в США очевидно свидетельствует о том, что Зеленский готовит себе пути отступления с Украины.
Владимир Зеленский
26 сентября, 10:31
Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИВладимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
Потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч, поэтому ничего удивительного, что ритуальный бизнес стал одним из самых доходных. Вот лишь некоторые из последних примеров на эту тему:
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