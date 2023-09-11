https://ukraina.ru/20230911/1049333573.html

В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУ

В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру

В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУ

Директор кладбища в Харькове разработал "кладбищенский бизнес", на котором ему удалось заработать немалые деньги. Об этом 11 сентября сообщила прокуратура города Харькова, передает портал telegra.ph.

2023-09-11T18:24

2023-09-11T18:24

2023-09-11T18:24

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По данным прокуратуры, директор кладбища в Харькове вымогал у родственников умерших граждан города по 2000 долларов, чтобы найти место для захоронения их близких. О преступной схеме правоохранительным органам Харькова доложил один из жителей города, который хотел похоронить на кладбище свою умершую мать. Глава местного кладбища предложил свои услуги за вышеуказанную сумму, намекая, что в ином случае молодому человеку придется либо кремировать свою мать, либо хоронить на другом кладбище из-за "отсутствия" мест для захоронения.Тем временем украинские телеграм-каналы сообщают, что в преступной схеме принимал участие и командир 113-й бригады территориальной обороны Украины, который вместе с директором кладбища за 2000 долларов США продавал родственникам погибших бойцов ВСУ места на харьковском кладбище "вне очереди".Таким образом командир бригады территориальной обороны и его компаньон заработали не менее 80 тысяч долларов, что равносильно 40 захороненным украинским боевикам.Ранее на Украине разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству.

https://ukraina.ru/20230901/1049084106.html

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