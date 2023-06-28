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Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников

Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников - 28.06.2023 Украина.ру

Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников

Ритуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ. Таким клиентам положена скидка в 20% до конца июля. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:49

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В рекламных проспектах указано, что за дополнительную плату могут организовать отпевание вне очереди. Лозунг акции "Мы всё сделаем для вас"."Интересно, что отпевание гарантированно будут проводить только священники раскольнической ПЦУ, о чем сообщают уже операторы по телефону. Ничего личного - только бизнес", - говорится в публикации канала."Только до конца июля? То есть, предлагают поспешить?", "За отпевание ещё живых - двойная оплата. Притом аванс 100%!" - отреагировали на сообщение пользователи сети.На днях украинский блогер Мирослава Бердник обратила внимание на то, что отпевание погибших всушников на Украине постепенно приобретает характер языческих обрядов.Свои слова она проиллюстрировала видео, на котором вместо священника "отпевание" проводит командир погибшего боевика, зачитывая так называемую "Молитву "Азова*".В конце привычный для нынешней Украины нацистский лозунг "Слава Украине - Героям слава!".*-Запрещен в РФ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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