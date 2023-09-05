Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд - 05.09.2023 Украина.ру
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Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд
Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд - 05.09.2023 Украина.ру
Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд
На Украине разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству. Информацию об этом 5 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
2023-09-05T11:56
2023-09-05T11:56
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новости украины
полицейский
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Правда какая именно у полицейского была "такса" за информацию об умерших, в ГБР не уточнили.Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 361-2 УК Украины "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет."Судя по количеству похорон на Украине, дело-то прибыльное у него было", - отреагировал один из пользователей сети.Ритуальный бизнес на Украине сейчас действительно один из самых востребованных. В крупных городах страны вакансия могильщика стала максимально востребованной и доходной. Кое-где объявления о приеме на эту работу даже размещают местные администрации.Не упускают своего и ритуальные агентства. Например, в начале лета в Харькове объявили акцию на вызов священников для отпевания военнослужащих ВСУ. Таким клиентам предложили скидку в 20%.Тем временем ВСУ продолжают нести потери. Практически ежедневно в сводках Минобороны РФ появляется информация о десятках и даже сотнях уничтоженных украинских военных, а на кладбищах Украины каждый день кому-то из родственников погибших всушников вручают украинский флаг.
https://ukraina.ru/20230628/1047654104.html
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новости, новости украины, полицейский, заработок, смерть, суд
Новости, Новости Украины, полицейский, заработок, смерть, Суд

Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд

11:56 05.09.2023
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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На Украине разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству. Информацию об этом 5 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
"Чиновник договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером одного из ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников. Далее агентство звонило семьям умершего и предлагало свои услуги. Ритуальная фирма платила правоохранителю процент по "прибыли" за каждого покойного", - говорится в сообщении ведомства.
Правда какая именно у полицейского была "такса" за информацию об умерших, в ГБР не уточнили.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 361-2 УК Украины "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
"Судя по количеству похорон на Украине, дело-то прибыльное у него было", - отреагировал один из пользователей сети.
Ритуальный бизнес на Украине сейчас действительно один из самых востребованных. В крупных городах страны вакансия могильщика стала максимально востребованной и доходной. Кое-где объявления о приеме на эту работу даже размещают местные администрации.
Не упускают своего и ритуальные агентства. Например, в начале лета в Харькове объявили акцию на вызов священников для отпевания военнослужащих ВСУ. Таким клиентам предложили скидку в 20%.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 17:49
Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушниковРитуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ. Таким клиентам положена скидка в 20% до конца июля. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
Тем временем ВСУ продолжают нести потери. Практически ежедневно в сводках Минобороны РФ появляется информация о десятках и даже сотнях уничтоженных украинских военных, а на кладбищах Украины каждый день кому-то из родственников погибших всушников вручают украинский флаг.
Вчера, 16:25
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронахРезультат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M
Вчера, 17:51
Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУЖурналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию
 
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