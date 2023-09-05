Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд
© ГБР Украины
© ГБР Украины
На Украине разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству. Информацию об этом 5 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)
"Чиновник договорился о выгодном сотрудничестве с менеджером одного из ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников. Далее агентство звонило семьям умершего и предлагало свои услуги. Ритуальная фирма платила правоохранителю процент по "прибыли" за каждого покойного", - говорится в сообщении ведомства.
Правда какая именно у полицейского была "такса" за информацию об умерших, в ГБР не уточнили.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 361-2 УК Украины "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
"Судя по количеству похорон на Украине, дело-то прибыльное у него было", - отреагировал один из пользователей сети.
Ритуальный бизнес на Украине сейчас действительно один из самых востребованных. В крупных городах страны вакансия могильщика стала максимально востребованной и доходной. Кое-где объявления о приеме на эту работу даже размещают местные администрации.
Не упускают своего и ритуальные агентства. Например, в начале лета в Харькове объявили акцию на вызов священников для отпевания военнослужащих ВСУ. Таким клиентам предложили скидку в 20%.
Тем временем ВСУ продолжают нести потери. Практически ежедневно в сводках Минобороны РФ появляется информация о десятках и даже сотнях уничтоженных украинских военных, а на кладбищах Украины каждый день кому-то из родственников погибших всушников вручают украинский флаг.
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