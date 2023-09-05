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Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд

Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд - 05.09.2023 Украина.ру

Зарабатывал на смерти: украинского полицейского отправили под суд

На Украине разоблачили начальника одного из отделов полиции Николаева, который продавал информацию об умерших на его участке ритуальному агентству. Информацию об этом 5 сентября обнародовало Государственное бюро расследований (ГБР)

2023-09-05T11:56

2023-09-05T11:56

2023-09-05T11:56

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Правда какая именно у полицейского была "такса" за информацию об умерших, в ГБР не уточнили.Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 361-2 УК Украины "Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом". Силовику грозит лишение свободы сроком до пяти лет."Судя по количеству похорон на Украине, дело-то прибыльное у него было", - отреагировал один из пользователей сети.Ритуальный бизнес на Украине сейчас действительно один из самых востребованных. В крупных городах страны вакансия могильщика стала максимально востребованной и доходной. Кое-где объявления о приеме на эту работу даже размещают местные администрации.Не упускают своего и ритуальные агентства. Например, в начале лета в Харькове объявили акцию на вызов священников для отпевания военнослужащих ВСУ. Таким клиентам предложили скидку в 20%.Тем временем ВСУ продолжают нести потери. Практически ежедневно в сводках Минобороны РФ появляется информация о десятках и даже сотнях уничтоженных украинских военных, а на кладбищах Украины каждый день кому-то из родственников погибших всушников вручают украинский флаг.

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новости, новости украины, полицейский, заработок, смерть, суд