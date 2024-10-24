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Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации - 24.10.2024 Украина.ру
Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
Государственное бюро расследований Украины разоблачило начальника Тернопольского РТЦК (райвоенкомата), требовавшего у предпринимателя взятку за отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
2024-10-24T16:26
2024-10-24T16:26
2024-10-24T16:26
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП). Согласно официальному сообщению, военком требовал взятку у агрария дизельным топливом за отсрочку от мобилизации.Следователи оценили стоимость топлива в $1,5 тыс. ДБР задержало военкома 21 октября после получения талонов на горючее. В автомобиле задержанного было обнаружено и изъято, помимо талонов на топливо, $13 тыс. долларов США и 73 тыс. гривен наличными ($1,7 тыс в эквиваленте). В служебном кабинете фигуранта были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизтоплива и бензина.Задержанному сообщено о "подозрении" в получении неправомерной выгоды. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Накануне сотрудники ГБР отчитались за досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили 4,6 млн. гривен ($111 тыс в эквиваленте), выделенных на закупку продуктов питания украинским военнослужащим.Также в новостях: Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млнНезадолго до этого СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
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новости, украина, прикарпатье, гбр, взятка, военкомат, военком, коррупция, мобилизация, криминал
Новости, Украина, Прикарпатье, ГБР, взятка, военкомат, военком, коррупция, мобилизация, криминал
Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
Государственное бюро расследований Украины разоблачило начальника Тернопольского РТЦК (райвоенкомата), требовавшего у предпринимателя взятку за отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП). Согласно официальному сообщению, военком требовал взятку у агрария дизельным топливом за отсрочку от мобилизации.
"Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу. Коммерсант впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего", - уточнили в ГБР.
Следователи оценили стоимость топлива в $1,5 тыс. ДБР задержало военкома 21 октября после получения талонов на горючее. В автомобиле задержанного было обнаружено и изъято, помимо талонов на топливо, $13 тыс. долларов США
и 73 тыс. гривен наличными ($1,7 тыс в эквиваленте). В служебном кабинете фигуранта были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизтоплива и бензина.
Задержанному сообщено о "подозрении" в получении неправомерной выгоды. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Накануне сотрудники ГБР отчитались за досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили 4,6 млн. гривен ($111 тыс в эквиваленте), выделенных на закупку продуктов питания украинским военнослужащим.