Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации - 24.10.2024 Украина.ру
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Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации - 24.10.2024 Украина.ру
Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации
Государственное бюро расследований Украины разоблачило начальника Тернопольского РТЦК (райвоенкомата), требовавшего у предпринимателя взятку за отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
2024-10-24T16:26
2024-10-24T16:26
новости
украина
прикарпатье
гбр
взятка
военкомат
военком
коррупция
мобилизация
криминал
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП). Согласно официальному сообщению, военком требовал взятку у агрария дизельным топливом за отсрочку от мобилизации.Следователи оценили стоимость топлива в $1,5 тыс. ДБР задержало военкома 21 октября после получения талонов на горючее. В автомобиле задержанного было обнаружено и изъято, помимо талонов на топливо, $13 тыс. долларов США и 73 тыс. гривен наличными ($1,7 тыс в эквиваленте). В служебном кабинете фигуранта были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизтоплива и бензина.Задержанному сообщено о "подозрении" в получении неправомерной выгоды. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Накануне сотрудники ГБР отчитались за досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили 4,6 млн. гривен ($111 тыс в эквиваленте), выделенных на закупку продуктов питания украинским военнослужащим.Также в новостях: Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млнНезадолго до этого СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
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новости, украина, прикарпатье, гбр, взятка, военкомат, военком, коррупция, мобилизация, криминал
Новости, Украина, Прикарпатье, ГБР, взятка, военкомат, военком, коррупция, мобилизация, криминал

Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации

16:26 24.10.2024
 
Начальник Тернопольского РТЦК задержан ГБР на взятке
Начальник Тернопольского РТЦК задержан ГБР на взятке
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Государственное бюро расследований Украины разоблачило начальника Тернопольского РТЦК (райвоенкомата), требовавшего у предпринимателя взятку за отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП). Согласно официальному сообщению, военком требовал взятку у агрария дизельным топливом за отсрочку от мобилизации.

"Чиновник требовал у предпринимателя неправомерную выгоду за отсрочку от призыва на военную службу. Коммерсант впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего", - уточнили в ГБР.

Следователи оценили стоимость топлива в $1,5 тыс. ДБР задержало военкома 21 октября после получения талонов на горючее. В автомобиле задержанного было обнаружено и изъято, помимо талонов на топливо, $13 тыс. долларов США и 73 тыс. гривен наличными ($1,7 тыс в эквиваленте). В служебном кабинете фигуранта были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизтоплива и бензина.
Задержанному сообщено о "подозрении" в получении неправомерной выгоды. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Накануне сотрудники ГБР отчитались за досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили 4,6 млн. гривен ($111 тыс в эквиваленте), выделенных на закупку продуктов питания украинским военнослужащим.
Также в новостях: Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн
Незадолго до этого СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
 
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