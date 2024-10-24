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Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации

Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации - 24.10.2024 Украина.ру

Тернопольского военкома задержали за вымогательство взятки за отсрочку от мобилизации

Государственное бюро расследований Украины разоблачило начальника Тернопольского РТЦК (райвоенкомата), требовавшего у предпринимателя взятку за отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР

2024-10-24T16:26

2024-10-24T16:26

2024-10-24T16:26

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКиСП). Согласно официальному сообщению, военком требовал взятку у агрария дизельным топливом за отсрочку от мобилизации.Следователи оценили стоимость топлива в $1,5 тыс. ДБР задержало военкома 21 октября после получения талонов на горючее. В автомобиле задержанного было обнаружено и изъято, помимо талонов на топливо, $13 тыс. долларов США и 73 тыс. гривен наличными ($1,7 тыс в эквиваленте). В служебном кабинете фигуранта были изъяты топливные карты более чем на тысячу литров дизтоплива и бензина.Задержанному сообщено о "подозрении" в получении неправомерной выгоды. Уголовный кодекс Украины предусматривает за это наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Накануне сотрудники ГБР отчитались за досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили 4,6 млн. гривен ($111 тыс в эквиваленте), выделенных на закупку продуктов питания украинским военнослужащим.Также в новостях: Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млнНезадолго до этого СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое

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