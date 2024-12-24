В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко
12:12 24.12.2024 (обновлено: 14:09 24.12.2024)
Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении беглого комика Вячеслава Комиссаренко. Эта информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии
Комиссаренко предъявлены обвинения по трем статьям: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни; клевета в отношении белорусского президента; оскорбление лидера Белоруссии. Комику грозит до шести лет лишения свободы.
Комиссаренко предложили добровольно прибыть в минский районный отдел Следственного комитета, однако он остался за рубежом.
Кстати, розыск и частые переезды тоже стали темами шуток комика. В частности, на одном из выступлений он сказал, что мечтал выйти на международный уровень, но не как преступник, зато теперь может хвастаться перед коллегами:
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