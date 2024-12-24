https://ukraina.ru/20241224/1059907970.html

В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко

В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко - 24.12.2024 Украина.ру

В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко

Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении беглого комика Вячеслава Комиссаренко. Эта информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии

2024-12-24T12:12

2024-12-24T12:12

2024-12-24T14:09

новости

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

верховный суд

комик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059907338_0:0:807:454_1920x0_80_0_0_c8d5f5909ce9a5e772304899f38b08cf.png

Комиссаренко предъявлены обвинения по трем статьям: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни; клевета в отношении белорусского президента; оскорбление лидера Белоруссии. Комику грозит до шести лет лишения свободы.Комиссаренко предложили добровольно прибыть в минский районный отдел Следственного комитета, однако он остался за рубежом.Ранее комику запретили выступать на родине, тогда он начал давать концерты в России. Однако в январе 2022 года объявил, что уехал и из Москвы. Позже в СМИ появлялась информация о попытках Комиссаренко закрепиться на Украине, в Польше и Турции.Кстати, розыск и частые переезды тоже стали темами шуток комика. В частности, на одном из выступлений он сказал, что мечтал выйти на международный уровень, но не как преступник, зато теперь может хвастаться перед коллегами:"Буду потом с другими комиками общаться, они такие: "Нами интересуется Netflix". А я такой: "А мной – Интерпол". <...> Если кто-то вдруг не знает, я нахожусь в розыске белорусского КГБ. И судя по тому, что вы меня всегда находите, а они нет, [Лукашенко] их мобильным интернетом не балует".Тем временем у предателей России другие проблемы: в последнее время многие из них через суд пытаются снять с себя статус иноагента, чтобы продолжать зарабатывать в РФ. Вот лишь некоторые из таких историй:Другие темы: "Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского.*Иноагенты.

https://ukraina.ru/20241220/1059830870.html

https://ukraina.ru/20241102/1058576808.html

https://ukraina.ru/20241018/1058186850.html

https://ukraina.ru/20241125/1059197556.html

https://ukraina.ru/20241127/1059243149.html

россия

белоруссия

минск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, верховный суд, комик