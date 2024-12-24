В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко - 24.12.2024 Украина.ру
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В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко
В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко - 24.12.2024 Украина.ру
В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко
Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении беглого комика Вячеслава Комиссаренко. Эта информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии
2024-12-24T12:12
2024-12-24T14:09
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верховный суд
комик
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Комиссаренко предъявлены обвинения по трем статьям: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни; клевета в отношении белорусского президента; оскорбление лидера Белоруссии. Комику грозит до шести лет лишения свободы.Комиссаренко предложили добровольно прибыть в минский районный отдел Следственного комитета, однако он остался за рубежом.Ранее комику запретили выступать на родине, тогда он начал давать концерты в России. Однако в январе 2022 года объявил, что уехал и из Москвы. Позже в СМИ появлялась информация о попытках Комиссаренко закрепиться на Украине, в Польше и Турции.Кстати, розыск и частые переезды тоже стали темами шуток комика. В частности, на одном из выступлений он сказал, что мечтал выйти на международный уровень, но не как преступник, зато теперь может хвастаться перед коллегами:"Буду потом с другими комиками общаться, они такие: "Нами интересуется Netflix". А я такой: "А мной – Интерпол". &lt;...&gt; Если кто-то вдруг не знает, я нахожусь в розыске белорусского КГБ. И судя по тому, что вы меня всегда находите, а они нет, [Лукашенко] их мобильным интернетом не балует".Тем временем у предателей России другие проблемы: в последнее время многие из них через суд пытаются снять с себя статус иноагента, чтобы продолжать зарабатывать в РФ. Вот лишь некоторые из таких историй:Другие темы: "Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского.*Иноагенты.
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Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Верховный Суд, комик

В Минске начался заочный суд над комиком Славой Комиссаренко

12:12 24.12.2024 (обновлено: 14:09 24.12.2024)
 
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Минский городской суд приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении беглого комика Вячеслава Комиссаренко. Эта информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии
Комиссаренко предъявлены обвинения по трем статьям: разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной вражды или розни; клевета в отношении белорусского президента; оскорбление лидера Белоруссии. Комику грозит до шести лет лишения свободы.
Комиссаренко предложили добровольно прибыть в минский районный отдел Следственного комитета, однако он остался за рубежом.
Ранее комику запретили выступать на родине, тогда он начал давать концерты в России. Однако в январе 2022 года объявил, что уехал и из Москвы. Позже в СМИ появлялась информация о попытках Комиссаренко закрепиться на Украине, в Польше и Турции.
Кстати, розыск и частые переезды тоже стали темами шуток комика. В частности, на одном из выступлений он сказал, что мечтал выйти на международный уровень, но не как преступник, зато теперь может хвастаться перед коллегами:
"Буду потом с другими комиками общаться, они такие: "Нами интересуется Netflix". А я такой: "А мной – Интерпол". <...> Если кто-то вдруг не знает, я нахожусь в розыске белорусского КГБ. И судя по тому, что вы меня всегда находите, а они нет, [Лукашенко] их мобильным интернетом не балует".
Тем временем у предателей России другие проблемы: в последнее время многие из них через суд пытаются снять с себя статус иноагента, чтобы продолжать зарабатывать в РФ. Вот лишь некоторые из таких историй:
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*Иноагенты.
 
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