https://ukraina.ru/20241022/1058268357.html
СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое - 22.10.2024 Украина.ру
СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
СБУ раскрыла руководителя Николаевской областного центра областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), обнаружив крупную сумму денег, ювелирные украшения, квартиры, удостоверения об инвалидности и российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба украинской спецслужбы
2024-10-22T11:50
2024-10-22T11:50
2024-10-22T11:50
новости
украина
сбу
мобилизация
коррупция
уклонисты
инвалидность
инвалиды
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058268236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20fd83895335fe0b7267ffa823038764.jpg
"Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано об обнаружении более $450 тыс., драгоценностей и российского паспорта её сына – интерна медицинского вуза. На него и на себя Вера Белякова также оформила 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат."Также для укрывательства нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры", - отметили в СБУ.Ранее Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК Также на эту тему: Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058268236_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50364a1a53ceb64c1d22c15948e34562.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, мобилизация, коррупция, уклонисты, инвалидность, инвалиды, сво
Новости, Украина, СБУ, мобилизация, коррупция, уклонисты, инвалидность, инвалиды, СВО
СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое
СБУ раскрыла руководителя Николаевской областного центра областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), обнаружив крупную сумму денег, ювелирные украшения, квартиры, удостоверения об инвалидности и российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба украинской спецслужбы
"Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам", - сказано в официальном сообщении.
Там также сказано об обнаружении более $450 тыс., драгоценностей и российского паспорта её сына – интерна медицинского вуза. На него и на себя Вера Белякова также оформила 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.
"Также для укрывательства нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры", - отметили в СБУ.