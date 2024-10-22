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СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое

СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое - 22.10.2024 Украина.ру

СБУ разоблачила руководителя Николаевской медкомиссии: деньги, квартиры и многое другое

СБУ раскрыла руководителя Николаевской областного центра областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), обнаружив крупную сумму денег, ювелирные украшения, квартиры, удостоверения об инвалидности и российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба украинской спецслужбы

2024-10-22T11:50

2024-10-22T11:50

2024-10-22T11:50

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"Служба безопасности разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано об обнаружении более $450 тыс., драгоценностей и российского паспорта её сына – интерна медицинского вуза. На него и на себя Вера Белякова также оформила 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат."Также для укрывательства нелегальных доходов чиновник оформила на своего сына три незадекларированные квартиры", - отметили в СБУ.Ранее Минздрав Украины проверил инвалидов из коррупционного дела Хмельницкой МСЭК Также на эту тему: Украинский облпрокурор рассказал о четверти инвалидов под своим началом

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новости, украина, сбу, мобилизация, коррупция, уклонисты, инвалидность, инвалиды, сво