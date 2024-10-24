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Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн
Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн - 24.10.2024 Украина.ру
Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн
Сотрудники государственного бюро расследований Украины выявили и пресекли преступные схемы выдачи поддельных документов уклонистам. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
2024-10-24T15:43
2024-10-24T15:43
2024-10-24T15:43
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"Сотрудники ДБР задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК (военкомата) и СП города Киева и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн. долларов США наличными и элитный автопарк", - сказано в официальном сообщении.В ГБР уточнили, что среди изъятого также 45 тыс. евро наличными, а из изъятых 11 автомобилей премиум-класса каждый стоил около $100 тыс.В долларах брали взятки работники районного территориального центра комплектования РТЦК (переименованный райвоенкомат), а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района. Они в составе группы предоставляли уклонистам услуги на платной онове."Клиентам изготовляли пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов США", - сообщили в ГБР.Там также отметили, что в ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.До этого Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами Накануне в новостях: После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка на Украине
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новости, украина, киев, гбр, снбо, уклонисты, мобилизация, военком, военкомат, коррупция, криминал
Новости, Украина, Киев, ГБР, СНБО, уклонисты, мобилизация, военком, военкомат, коррупция, криминал
Купюрами выстлали кровать: на Украине у военкомов нашли $1,2 млн
Сотрудники государственного бюро расследований Украины выявили и пресекли преступные схемы выдачи поддельных документов уклонистам. Об этом говорится в опубликованном 24 октября сообщении ГБР
"Сотрудники ДБР задержали трех должностных лиц Голосеевского РТЦК (военкомата) и СП города Киева и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн. долларов США наличными и элитный автопарк", - сказано в официальном сообщении.
В ГБР уточнили, что среди изъятого также 45 тыс. евро наличными, а из изъятых 11 автомобилей премиум-класса каждый стоил около $100 тыс.
В долларах брали взятки работники районного территориального центра комплектования РТЦК (переименованный райвоенкомат), а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района. Они в составе группы предоставляли уклонистам услуги на платной онове.
"Клиентам изготовляли пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению из военного учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов США", - сообщили в ГБР.
Там также отметили, что в ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных
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