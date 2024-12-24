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ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ

ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ - 24.12.2024 Украина.ру

ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ

Продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки пресекла ФСБ России. Об этом 24 декабря сообщил ЦОС ФСБ.

2024-12-24T12:13

2024-12-24T12:13

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Российская спецслужба пресекла противоправную деятельность гражданина России, который подозревается в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам. Он обвиняется в государственной измене.Подозреваемый содержится под стражей. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.Там также представили видеозапись, на которой задержанный сотрудник российского предприятия дал признательные показания. В частности, он сообщил, что передавал украинской разведке фотографию изделия российского ВПК.Также на эту тему: Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ

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