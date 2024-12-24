ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ - 24.12.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ
ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ - 24.12.2024 Украина.ру
ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ
Продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки пресекла ФСБ России. Об этом 24 декабря сообщил ЦОС ФСБ.
2024-12-24T12:13
2024-12-24T12:14
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Российская спецслужба пресекла противоправную деятельность гражданина России, который подозревается в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам. Он обвиняется в государственной измене.Подозреваемый содержится под стражей. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.Там также представили видеозапись, на которой задержанный сотрудник российского предприятия дал признательные показания. В частности, он сообщил, что передавал украинской разведке фотографию изделия российского ВПК.Также на эту тему: Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
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Новости, Россия, Украина, ФСБ, ВПК, Служба внешней разведки , СВР Украины, шпионы, шпионаж, спецслужба, секретность, госизмена, Минобороны РФ, СВО

ФСБ задержала работника предприятия ВПК, передававшего СВР Украины информацию о Минобороны РФ

12:13 24.12.2024 (обновлено: 12:14 24.12.2024)
 
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© ЦОС ФСБ РФ
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Продажу российских государственных секретов украинской службе внешней разведки пресекла ФСБ России. Об этом 24 декабря сообщил ЦОС ФСБ.
Российская спецслужба пресекла противоправную деятельность гражданина России, который подозревается в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам. Он обвиняется в государственной измене.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС России, которые могут быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения СВО", - сказано в официальном сообщении.
Подозреваемый содержится под стражей. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, сообщили в ФСБ.
Там также представили видеозапись, на которой задержанный сотрудник российского предприятия дал признательные показания. В частности, он сообщил, что передавал украинской разведке фотографию изделия российского ВПК.
Также на эту тему: Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
 
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