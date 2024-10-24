Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине - 24.10.2024 Украина.ру
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Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине - 24.10.2024 Украина.ру
Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Об этом 24 октября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС
2024-10-24T14:45
2024-10-24T14:45
новости
китай
бразилия
россия
касым-жомарт токаев
брикс
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Он подчеркнул, что высоко оценивает концепцию России по созданию равной безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через сотрудничество. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Подробнее о саммите — в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
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новости, китай, бразилия, россия, касым-жомарт токаев, брикс
Новости, Китай, Бразилия, Россия, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС

Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине

14:45 24.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Об этом 24 октября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС
Он подчеркнул, что высоко оценивает концепцию России по созданию равной безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через сотрудничество.
"Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - сказал Токаев.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Подробнее о саммите — в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
 
НовостиКитайБразилияРоссияКасым-Жомарт ТокаевБРИКС
 
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