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Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине

Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине - 24.10.2024 Украина.ру

Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине

Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Об этом 24 октября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС

2024-10-24T14:45

2024-10-24T14:45

2024-10-24T14:45

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Он подчеркнул, что высоко оценивает концепцию России по созданию равной безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через сотрудничество. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Подробнее о саммите — в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.

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новости, китай, бразилия, россия, касым-жомарт токаев, брикс