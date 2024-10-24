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Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине - 24.10.2024 Украина.ру
Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Об этом 24 октября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС
2024-10-24T14:45
2024-10-24T14:45
2024-10-24T14:45
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касым-жомарт токаев
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Он подчеркнул, что высоко оценивает концепцию России по созданию равной безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через сотрудничество. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.Подробнее о саммите — в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, китай, бразилия, россия, касым-жомарт токаев, брикс
Новости, Китай, Бразилия, Россия, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС
Токаев поддержал план Китая и Бразилии по Украине
Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Об этом 24 октября заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС