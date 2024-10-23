https://ukraina.ru/20241023/1058298754.html

Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака

Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака - 23.10.2024 Украина.ру

Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака

В меню саммита БРИКС входят как классические блюда, известные во всех странах мира, так и национальные блюда. Часть из них уже успели попробовать высокопоставленные гости

2024-10-23T12:44

2024-10-23T12:44

2024-10-23T12:44

казань

брикс

си цзиньпин

еда

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Например, накануне председатель КНР Си Цзиньпин посетил неформальный обед для лидеров стран БРИКС. На уточняющий вопрос журналистов, понравилось ли ему, китайский лидер ответил: "Очень хорошо, вкусно".Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по прибытии на саммит попробовал каравай с солью, а чак-чак поцеловал.В меню столовой на саммите БРИКС в Казани вошли классические блюда, например, суп из лесных грибов с индейкой, салат "Цезарь" с куриной грудкой и филе трески со сливочным соусом.Однако предлагают гостям угоститься также национальными блюдами. Например, можно попробовать кавказские аджапсандал, булгур с печеными овощами, и запеченную с соусом демиглас говядину, а также итальянский суп минестроне.Особое место на казанском саммите уделено татарской кухне, отметил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. Он уточнил, что в меню БРИКС есть кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, токмач, азу по-татарски и многое другое.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".Еще по теме: "В Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами": стало известно, чем Запад разозлила встреча Путина и Моди.

https://ukraina.ru/20241023/1058289412.html

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казань, брикс, си цзиньпин, еда