Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака
© Илья Питалев Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Церемония встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС
© Илья Питалев
В меню саммита БРИКС входят как классические блюда, известные во всех странах мира, так и национальные блюда. Часть из них уже успели попробовать высокопоставленные гости
Например, накануне председатель КНР Си Цзиньпин посетил неформальный обед для лидеров стран БРИКС. На уточняющий вопрос журналистов, понравилось ли ему, китайский лидер ответил: "Очень хорошо, вкусно".
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по прибытии на саммит попробовал каравай с солью, а чак-чак поцеловал.
© Владимир Астапкович Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева), прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
© Владимир Астапкович
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева), прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
В меню столовой на саммите БРИКС в Казани вошли классические блюда, например, суп из лесных грибов с индейкой, салат "Цезарь" с куриной грудкой и филе трески со сливочным соусом.
Однако предлагают гостям угоститься также национальными блюдами. Например, можно попробовать кавказские аджапсандал, булгур с печеными овощами, и запеченную с соусом демиглас говядину, а также итальянский суп минестроне.
Особое место на казанском саммите уделено татарской кухне, отметил вице-президент ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов. Он уточнил, что в меню БРИКС есть кыстыбый, эчпочмак, бэлиш, токмач, азу по-татарски и многое другое.
"У нас есть уникальные шашлыки из конины. Они готовятся по особенному рецепту, который мы здесь сами разрабатывали… Конечно есть страны, которые не едят конину. Мы это тоже сразу предусматриваем. <...> Готовят наши бабушки, которые с детства знают татарскую кухню, у нас профессиональные повара и, конечно, красивая подача. У нас есть посуда с современными татарскими орнаментами", - рассказал Абдрахманов.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
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