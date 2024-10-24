Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине - 24.10.2024 Украина.ру
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Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине
Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине - 24.10.2024 Украина.ру
Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Поводом для увольнения стал скандал с оформлением инвалидности прокурорами в Хмельницкой области.
2024-10-24T06:10
2024-10-24T06:10
украина
сша
киев
денис костин
владимир зеленский
константин бондаренко
снбо
офис президента
сбу
эксклюзив
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"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - так прокомментировал свое решение Костин. Напомним, что на Украине набирает обороты так называемое "дело врачей". В ходе проверок МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) у ряда должностных лиц обнаружили миллионы наличных долларов. По этому поводу Зеленский даже собирал СНБО. И вот первый результат – генпрокурор ушел в отставку. Но слухи об увольнении Костина ходили с весны. Он, возможно, нашел повод сбежать из страны в США, где проживает его семья и где он сам проводил много рабочего времени. По следам СНБО в итоге решили вообще ликвидировать МСЭК, так сказать, прикрыли лавочку. Как будет развиваться ситуация дальше в свете раскачивания коррупционного кейса, подсвеченного западными ревизорами – в обзоре мнений украинских экспертов.Украинский политолог Константин БондаренкоВ Вашингтоне явно не поймут причины увольнения генерального прокурора Костина. Человек трудоустраивал людей с инвалидностью и нетрадиционной ориентацией (в последнем уверены все, кому приходилось сталкиваться с работой прокуроров). И за это его заставили написать заявление? Но теперь стоит вопрос, кто должен занять освободившееся место. Я бы ставил на Шокина. Это назначение может стать своеобразным посланием Трампу от Зеленского: "Мы стали на путь исправления! Наш Генпрокурор готов рассказать, как его снимал с должности Байден".Украинский политик Александр ДубинскийУвольнение генерального дегенерата Костина с должности генерального прокурора – с точки зрения физики не сильно повлияет на критическую массу идиотов в Офисе президента и дочерних предприятиях. Но открывает поле для открытия уголовных дел на бывшего генпрокурора за фальсификацию уголовных дел, подписание заведомо неправосудных подозрений, курирование коррупционных действий ДБР, БЕБ, СБУ, Нацпола. Вербицкого же сняли с должности замгенпрокурора не просто так, а чтобы он успел вывезти из Украины криптокошельки, на которых хранилась доля Офисного общака.Теперь надо внимательно следить за генеральным дегенератом – куда побежит, там и схрон с бабками. Со своей стороны запускаем процесс внесения Костина в санкционный список США. Его активы и семья в США, поэтому для нахождения преступных доходов это важное предварительное действие.Украинский бизнесмен Игорь МазепаСегодня Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после бесконечного количества кейсов давления на бизнес, историй с прокурорами-инвалидами и других зашкварных историй. Это была одна из инициатив бизнеса Украины, уставшая от использования рычагов влияния в руках прокураторов, а не прокуроров. Что это значит для предпринимательского общества? Это маленькая победа украинского предпринимательства, но, к сожалению, об этом полноценно говорить рано, потому что для этого нужна реальная перезагрузка всей системы, в том числе заместителей и их заместителей, которые десятилетиями занимают свои должности и оказывают неправомерное давление на украинский бизнес. Также считаю, что необходимо изменить процессуальное законодательство, чтобы сделать невозможным такие случаи в будущем, а руководителей таких учреждений, как Генпрокуратура - выбирать под общественным контролем и при участии международных партнеров.Военный блогер Денис ЯрославскийГенеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку. Это можно расценить как мужской шаг на фоне скандала с подчиненными. Однако я уже говорил, как поступил бы сам в такой ситуации. Сейчас уход с поста похоже больше на бегство с тонущего корабля, а так капитан поступать не имеет права! Сначала следует очистить "паучье гнездо": 1. Найти тех, кто сидит на потоках и продает дела, как, например, сейчас в прокуратуре Киева, где билетят выезжавших за границу нотариусов в начале войны. 2. Следует выявить всех псевдоинвалидов и накрутивших стаж через суды и возбудить дела против судей, способствовавших этим прокурорам. 3. Отделить обоснованно получающих пенсии от общей негативной картины. И только после этого можно посмотреть в зеркало, сказать "честь имею" и, мобилизовавшись, пойти в армию. Такой поступок должен быть действительно мужским.Политический эксперт Олег ПостернакКто на нового генерального прокурора? Если учитывать стиль Президента в осуществлении кадровых изменений, то ставку будут делать на кандидатуры, которые максимально лояльны Президенту, не вызывают негативного предубеждения в среде международных союзников, имеют основательный юридический бекграунд и способны принести результат, не прибегая к чрезмерной медийной активности. Ну и эту кандидатуру поддерживает парламент, то есть нужно собрать голоса. Поэтому, вероятнее всего, в шорт-листе будущего генпрокурора могут находиться нардеп, юрист и глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Кроме того, в нем обязательно будет нынешний глава Одесской ОВА, юрист, экс-прокурор Киева Олег Кипер. Кипера, кстати, называли вероятным кандидатом на генпрокурора еще в июле 2022-го после увольнения Ирины Венедиктовой. Дело в том, что Кипер одно время был внештатным советником главы Офиса Президента Ермака.Украинский журналист Сергей РуденкоИстория с МСЭК и хмельницкими прокурорами открыла "ящик Пандоры". Потому что все, что произошло в том же Хмельницком, не могло происходить без местного СБУ и главы ОГА. Более того - все это не могло происходить без "крыши" в Киеве - в СБУ, Офисе президента, Министерстве здравоохранения, Генеральной прокуратуре etc. Ликвидировать МСЭК – самое простое решение в нынешней ситуации. Из-за этого коррупция - от самого маленького до самого высокого не исчезнет. Целая каста чиновников с инвалидскими "корочками" были и остаются у власти. Костин - козел отпущения. Ляшко – у власти. Малюк – у власти. Ермак – у власти. Зеленский – здесь. Подоляк – здесь, Шмигаль – здесь, Арахамия – здесь. Все – здесь.О других деталях "дела врачей и прокуроров" - в статье Сергея Зуева "Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября"
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, киев, денис костин, владимир зеленский, константин бондаренко, снбо, офис президента, сбу, эксклюзив
Украина, США, Киев, Денис Костин, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, СНБО, Офис президента, СБУ, Эксклюзив

Дело врачей и прокуроров. Генпрокурорская очистка в Украине

06:10 24.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Поводом для увольнения стал скандал с оформлением инвалидности прокурорами в Хмельницкой области.
"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - так прокомментировал свое решение Костин.
Напомним, что на Украине набирает обороты так называемое "дело врачей". В ходе проверок МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) у ряда должностных лиц обнаружили миллионы наличных долларов. По этому поводу Зеленский даже собирал СНБО. И вот первый результат – генпрокурор ушел в отставку.
Но слухи об увольнении Костина ходили с весны. Он, возможно, нашел повод сбежать из страны в США, где проживает его семья и где он сам проводил много рабочего времени. По следам СНБО в итоге решили вообще ликвидировать МСЭК, так сказать, прикрыли лавочку. Как будет развиваться ситуация дальше в свете раскачивания коррупционного кейса, подсвеченного западными ревизорами – в обзоре мнений украинских экспертов.
Украинский политолог Константин Бондаренко
В Вашингтоне явно не поймут причины увольнения генерального прокурора Костина. Человек трудоустраивал людей с инвалидностью и нетрадиционной ориентацией (в последнем уверены все, кому приходилось сталкиваться с работой прокуроров). И за это его заставили написать заявление? Но теперь стоит вопрос, кто должен занять освободившееся место. Я бы ставил на Шокина. Это назначение может стать своеобразным посланием Трампу от Зеленского: "Мы стали на путь исправления! Наш Генпрокурор готов рассказать, как его снимал с должности Байден".
Украинский политик Александр Дубинский
Увольнение генерального дегенерата Костина с должности генерального прокурора – с точки зрения физики не сильно повлияет на критическую массу идиотов в Офисе президента и дочерних предприятиях. Но открывает поле для открытия уголовных дел на бывшего генпрокурора за фальсификацию уголовных дел, подписание заведомо неправосудных подозрений, курирование коррупционных действий ДБР, БЕБ, СБУ, Нацпола. Вербицкого же сняли с должности замгенпрокурора не просто так, а чтобы он успел вывезти из Украины криптокошельки, на которых хранилась доля Офисного общака.
Теперь надо внимательно следить за генеральным дегенератом – куда побежит, там и схрон с бабками. Со своей стороны запускаем процесс внесения Костина в санкционный список США. Его активы и семья в США, поэтому для нахождения преступных доходов это важное предварительное действие.
Украинский бизнесмен Игорь Мазепа
Сегодня Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после бесконечного количества кейсов давления на бизнес, историй с прокурорами-инвалидами и других зашкварных историй. Это была одна из инициатив бизнеса Украины, уставшая от использования рычагов влияния в руках прокураторов, а не прокуроров.
Что это значит для предпринимательского общества? Это маленькая победа украинского предпринимательства, но, к сожалению, об этом полноценно говорить рано, потому что для этого нужна реальная перезагрузка всей системы, в том числе заместителей и их заместителей, которые десятилетиями занимают свои должности и оказывают неправомерное давление на украинский бизнес. Также считаю, что необходимо изменить процессуальное законодательство, чтобы сделать невозможным такие случаи в будущем, а руководителей таких учреждений, как Генпрокуратура - выбирать под общественным контролем и при участии международных партнеров.
Военный блогер Денис Ярославский
Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку. Это можно расценить как мужской шаг на фоне скандала с подчиненными.
Однако я уже говорил, как поступил бы сам в такой ситуации. Сейчас уход с поста похоже больше на бегство с тонущего корабля, а так капитан поступать не имеет права!
Сначала следует очистить "паучье гнездо":
1. Найти тех, кто сидит на потоках и продает дела, как, например, сейчас в прокуратуре Киева, где билетят выезжавших за границу нотариусов в начале войны.
2. Следует выявить всех псевдоинвалидов и накрутивших стаж через суды и возбудить дела против судей, способствовавших этим прокурорам.
3. Отделить обоснованно получающих пенсии от общей негативной картины.
И только после этого можно посмотреть в зеркало, сказать "честь имею" и, мобилизовавшись, пойти в армию. Такой поступок должен быть действительно мужским.
Политический эксперт Олег Постернак
Кто на нового генерального прокурора? Если учитывать стиль Президента в осуществлении кадровых изменений, то ставку будут делать на кандидатуры, которые максимально лояльны Президенту, не вызывают негативного предубеждения в среде международных союзников, имеют основательный юридический бекграунд и способны принести результат, не прибегая к чрезмерной медийной активности.
Ну и эту кандидатуру поддерживает парламент, то есть нужно собрать голоса. Поэтому, вероятнее всего, в шорт-листе будущего генпрокурора могут находиться нардеп, юрист и глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. Кроме того, в нем обязательно будет нынешний глава Одесской ОВА, юрист, экс-прокурор Киева Олег Кипер. Кипера, кстати, называли вероятным кандидатом на генпрокурора еще в июле 2022-го после увольнения Ирины Венедиктовой. Дело в том, что Кипер одно время был внештатным советником главы Офиса Президента Ермака.
Украинский журналист Сергей Руденко
История с МСЭК и хмельницкими прокурорами открыла "ящик Пандоры". Потому что все, что произошло в том же Хмельницком, не могло происходить без местного СБУ и главы ОГА.
Более того - все это не могло происходить без "крыши" в Киеве - в СБУ, Офисе президента, Министерстве здравоохранения, Генеральной прокуратуре etc. Ликвидировать МСЭК – самое простое решение в нынешней ситуации. Из-за этого коррупция - от самого маленького до самого высокого не исчезнет. Целая каста чиновников с инвалидскими "корочками" были и остаются у власти. Костин - козел отпущения. Ляшко – у власти. Малюк – у власти. Ермак – у власти. Зеленский – здесь. Подоляк – здесь, Шмигаль – здесь, Арахамия – здесь. Все – здесь.
О других деталях "дела врачей и прокуроров" - в статье Сергея Зуева "Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября"
 
УкраинаСШАКиевДенис КостинВладимир ЗеленскийКонстантин БондаренкоСНБООфис президентаСБУЭксклюзив
 
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