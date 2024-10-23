https://ukraina.ru/20241023/1058291962.html

Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября

Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября - 23.10.2024 Украина.ру

Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября

На Украине анонсировали проверки фальшивых диагнозов представителей власти. В стране гремят взрывы, российские военные наносят удары. С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников

2024-10-23T09:00

2024-10-23T09:00

2024-10-23T11:49

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Владимир Зеленский признал, что на фоне проводимой на Украине тотальной силовой мобилизации есть сотни случаев оформления украинскими чиновниками фиктивной инвалидности.Генпрокурор Украины Андрей Костин поддержал позицию Зеленского о необходимости отмены неправомерных решений о предоставлении инвалидности, пенсионных и других начислений, касающихся должностных лиц госорганов.По его словам, в связи с произошедшим необходимо внести соответствующие "законодательные и организационные изменения", а виновные должны быть привлечены к "персональной и политической ответственности"."Я благодарен президенту Украины и Верховной раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора", — сказал Костин.Заместитель главы Офиса Зеленского Ирина Верещук заверила, что в стране проведут неотложные проверки на предмет постановки фальшивых диагнозов должностным лицам на всех уровнях власти, в приоритете высокопоставленные чиновники."Неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников", — сказала Верещук в эфире национального телемарафона.Она добавила, что у министерства здравоохранения и министерства социальной политики есть месяц на то, чтобы представить изменения в законодательство, принять их и ввести в действие.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких услуг на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.Так, пленный украинский военнослужащий Юрий Марсюк в начале октября рассказал, что в ВСУ забирают инвалидов без ног, без рук из-за неукомплектованности и колоссальной нехватки живой силы. По его словам, отдельные соединения формируют фактически из инвалидов.Провалы ВСУВ ночь на среду в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации стран.Также сигнал звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.Серия взрывов прогремела в Черкассах, областном центре в центральной части Украины, и Черкасской области. СМИ также писали о взрывах в Умани Черкасской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в ночь на среду в регионе прозвучало не менее 411 взрывов, несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье."Наши войска нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер" по штабу Государственного бюро расследования на улице Оранжерейной в Запорожье. Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", — сказал Рогов.По его словам, структура ГБР подконтрольна напрямую американцам и координировала в городе действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти."По самым скромным подсчетам, полтора десятка сотрудников ГБР уничтожено и не менее десятка получили ранения, свыше десяти единиц их служебных автомобилей уничтожено. Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций", — сказал Рогов.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал на большие потери ВСУ возле Сум, туда перевели мобильный крематорий из Николаева."Совсем недавно николаевцы жаловались на вонь, идущую со стороны порта Ника-Тера. По их словам, воняло палеными шкурами и химией. Это работал любезно предоставленный Германией полевой крематорий. Но сейчас он гораздо нужнее в Сумской области", — сказал подпольщик.Он также указал, что в Николаеве открыли новый крематорий, в который сразу привезли погибших военнослужащих.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские регионы. Так, за минувшие сутки они 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего за сутки ВСУ выпустили 103 различных боеприпаса. Поступили сведения о гибели одного мирного жителя, еще восемь получили ранения.Кроме прочего, киевский режим попытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять — над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ.Вербовка наемниковС начала спецоперации на Украину для участия в боевых действиях против военных РФ прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 стран, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."По данным Министерства обороны Российской Федерации, с начала СВО на украинскую территорию для участия в боевых действиях против российских военнослужащих прибыли около 15 тысяч наемников из более 100 государств", — говорится в его докладе.По его словам, вербовку наемников в состав ВСУ ведут правоэкстремистские и неонацисткие зарубежные организации."Вербовку активно ведут правоэкстремистские и неонацистские организации (германские "Третий путь" и "Национал-демократическая партия Германии", "Испанская фаланга", "Чешские бойцы на Украине", "Британская помощь Украине", итальянские "Форца нова" и "Каза паунд", португальские "Арийское братство", "Португал хаммерскинс", "Национальный фронт", "Национальное сопротивление", "Новый общественный порядок")", — перечислил он.Также Запад и Украина для вербовки наемников используют ЧВК США и Польши.В начале месяца председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ указал, что особенно активны в конфликте на Украине наемники из Польши, Франции и Грузии. Также , в последнее время, увеличилось число наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки. Он добавил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах НАТО на территории Польши и стран Прибалтики.Подробнее о незавидном положении наемников - в материале "Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241022/1058272821.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, польша, владимир зеленский, владимир рогов, ирина верещук, вооруженные силы украины, гбр, снбо, инвалиды, мобилизация, иностранные наемники, всу, взрыв