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Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему

Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему - 23.10.2024 Украина.ру

Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему

Владимир Путин в первый день саммита БРИКС обсуждал с лидерами государств объединения в то числе и тему Украины. Об этом заявил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков

2024-10-23T10:41

2024-10-23T10:41

2024-10-23T10:41

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По словам Ушакова, российский лидер 22 октября провёл беседы в формате "тет-а-тет" со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами. Они обсуждали самые важные и чувствительные вопросы.Ушаков в общении с журналистами подтвердил, что в ходе неформального ужина первых лиц БРИКС затрагивалась и украинская тема.Россия председательствует в БРИКС. Саммит объединения проходит в Казани 22-24 октября с участием глав государств и правительств из разных регионов мира. По итогам саммита будет принята итоговая декларация.Накануне, 22 октября помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" сообщил, что по итогам казанского саммита БРИКС главы государств примут декларацию, в которой будет согласованная формулировка, отражающая общий подход по ситуации вокруг Украины.Также на эту тему интервью: Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября

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новости, украина, россия, казань, владимир путин, брикс, сво, саммит, международные отношения