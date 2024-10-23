Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему - 23.10.2024 Украина.ру
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Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему
Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему - 23.10.2024 Украина.ру
Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему
Владимир Путин в первый день саммита БРИКС обсуждал с лидерами государств объединения в то числе и тему Украины. Об этом заявил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков
2024-10-23T10:41
2024-10-23T10:41
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владимир путин
брикс
сво
саммит
международные отношения
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По словам Ушакова, российский лидер 22 октября провёл беседы в формате "тет-а-тет" со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами. Они обсуждали самые важные и чувствительные вопросы.Ушаков в общении с журналистами подтвердил, что в ходе неформального ужина первых лиц БРИКС затрагивалась и украинская тема.Россия председательствует в БРИКС. Саммит объединения проходит в Казани 22-24 октября с участием глав государств и правительств из разных регионов мира. По итогам саммита будет принята итоговая декларация.Накануне, 22 октября помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" сообщил, что по итогам казанского саммита БРИКС главы государств примут декларацию, в которой будет согласованная формулировка, отражающая общий подход по ситуации вокруг Украины.Также на эту тему интервью: Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти Больше новостей на начало дня в обзоре Фальшивые диагнозы чиновников, провалы ВСУ, вербовка наемников. Главное на Украине на утро 23 октября
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новости, украина, россия, казань, владимир путин, брикс, сво, саммит, международные отношения
Новости, Украина, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, СВО, саммит, международные отношения

Путин с лидерами БРИКС тет-а-тет затронул украинскую тему

10:41 23.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Владимир Путин в первый день саммита БРИКС обсуждал с лидерами государств объединения в то числе и тему Украины. Об этом заявил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков
По словам Ушакова, российский лидер 22 октября провёл беседы в формате "тет-а-тет" со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами. Они обсуждали самые важные и чувствительные вопросы.
Ушаков в общении с журналистами подтвердил, что в ходе неформального ужина первых лиц БРИКС затрагивалась и украинская тема.
Россия председательствует в БРИКС. Саммит объединения проходит в Казани 22-24 октября с участием глав государств и правительств из разных регионов мира. По итогам саммита будет принята итоговая декларация.
Накануне, 22 октября помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" сообщил, что по итогам казанского саммита БРИКС главы государств примут декларацию, в которой будет согласованная формулировка, отражающая общий подход по ситуации вокруг Украины.
Также на эту тему интервью: Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти
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