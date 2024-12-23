https://ukraina.ru/20241223/1059881751.html
Ответ будет: о мощном налёте на Ростовскую область и новом котле, в который Россия загонит ВСУ - Леонков
Ответ будет: о мощном налёте на Ростовскую область и новом котле, в который Россия загонит ВСУ - Леонков - 23.12.2024 Украина.ру
Ответ будет: о мощном налёте на Ростовскую область и новом котле, в который Россия загонит ВСУ - Леонков
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, наличие техники у ВСУ и потенциал Украины... Украина.ру, 23.12.2024
2024-12-23T15:08
2024-12-23T15:08
2024-12-23T15:08
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вооруженные силы украины
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техника
военная техника
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Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, наличие техники у ВСУ и потенциал Украины в маневренной войне, а также создание войск беспилотных систем и противодействие комбинированным ударам по России. 00:30 – Что происходит под Курахово; 03:16 – Об охватах и их опасности; 05:34 – Позиционная и маневренная война; 13:23 – О технике противника; 19:03 – Войска беспилотных систем; 25:08 – О налётах и ударах по России. #Леонков #Курахово #СВО #спецоперация #война #конфликт #ВСУ #котёл #Россия #РФ #Украина #праздник #потери #водохранилище #ДНР #Донбасс #Донецк #Селидово #расстрел #ВОВ #нацизм #резервы #Арденны #агония #элита #Зима #форма #Британия #мобилизация #ТЦК #Европа #ЕС #танк #БТР #Сирия #САА #история #Т72 #Евросоюз #ВВС #логистика #симуляция #ИИ #президент #БПЛА #беспилотник #дрон #камикадзе #FPV #роботы #робот #Путин #Зеленский #РЭБ #фронт #РЭР #аармия #ПВО ТГ-канал Алексея Леонкова - https://t.me/apleonkov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, техника, военная техника
Видео, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, техника, военная техника
Военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, наличие техники у ВСУ и потенциал Украины в маневренной войне, а также создание войск беспилотных систем и противодействие комбинированным ударам по России.
00:30 – Что происходит под Курахово
;
03:16 – Об охватах и их опасности;
05:34 – Позиционная и маневренная война;
13:23 – О технике противника;
19:03 – Войска беспилотных систем;
25:08 – О налётах и ударах по России.
#Леонков #Курахово #СВО #спецоперация #война #конфликт #ВСУ #котёл #Россия #РФ #Украина #праздник #потери #водохранилище #ДНР
#Донбасс
#Донецк
#Селидово
#расстрел #ВОВ #нацизм #резервы #Арденны #агония #элита #Зима #форма #Британия #мобилизация #ТЦК #Европа #ЕС
#танк #БТР #Сирия #САА #история #Т72 #Евросоюз #ВВС #логистика #симуляция #ИИ #президент #БПЛА #беспилотник #дрон #камикадзе #FPV #роботы #робот #Путин
#Зеленский #РЭБ #фронт #РЭР #аармия #ПВО
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