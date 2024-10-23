Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит - 23.10.2024 Украина.ру
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Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит
Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит - 23.10.2024 Украина.ру
Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит
Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей. На фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T03:45
2024-10-23T03:45
новости
украина
россия
киев
евгений норин
мобилизация
всу
вс рф
резервы
пво
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В текущей ситуации Украина проигрывает войну. Момент, когда начнется лавинообразное обрушение, никто не предугадает. Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей, сообщил журналист.Интенсивность ударов "Гераней" все время повышается. Интенсивность пусков ракет тоже помаленьку растет. И не исключено, что на Украину полетит огромное количество баллистики, отметил эксперт.А на фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан, и каждая такая латка стоит ей серьезных потерь, подчеркнул историк."А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у них крякнется большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах мы это уже наблюдаем. Надеюсь, увидим и в большом масштабе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, евгений норин, мобилизация, всу, вс рф, резервы, пво, "ланцет", детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Киев, Евгений Норин, мобилизация, ВСУ, ВС РФ, резервы, ПВО, "Ланцет", детали, СВО, Спецоперация

Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит

03:45 23.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей. На фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
В текущей ситуации Украина проигрывает войну. Момент, когда начнется лавинообразное обрушение, никто не предугадает. Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей, сообщил журналист.
"Мы научились выносить вражескую ПВО. Мы научились кошмарить ближний и средний тыл противника при помощи "Ланцетов". Мы научились уничтожать трудно поражаемые цели вроде "Хаймарсов", — сказал Норин.
Интенсивность ударов "Гераней" все время повышается. Интенсивность пусков ракет тоже помаленьку растет. И не исключено, что на Украину полетит огромное количество баллистики, отметил эксперт.
А на фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан, и каждая такая латка стоит ей серьезных потерь, подчеркнул историк.
"А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у них крякнется большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах мы это уже наблюдаем. Надеюсь, увидим и в большом масштабе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру
Фото: Rai1, Владимир Зеленский и Валерий Залужный
21 октября, 20:39
Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампанияПрезентованный Владимиром Зеленским план победы над западными союзниками не мог не иметь последствий. Последствия оказались вполне предсказуемыми – поскольку Украина претендует на статус демократического государства, началась избирательная кампания, а поскольку Украина – независимое государство, то кампания началась за её рубежом
 
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