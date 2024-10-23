https://ukraina.ru/20241023/1058288486.html

Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит

Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит - 23.10.2024 Украина.ру

Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит

Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей. На фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-23T03:45

2024-10-23T03:45

2024-10-23T03:45

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В текущей ситуации Украина проигрывает войну. Момент, когда начнется лавинообразное обрушение, никто не предугадает. Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей, сообщил журналист.Интенсивность ударов "Гераней" все время повышается. Интенсивность пусков ракет тоже помаленьку растет. И не исключено, что на Украину полетит огромное количество баллистики, отметил эксперт.А на фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан, и каждая такая латка стоит ей серьезных потерь, подчеркнул историк."А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у них крякнется большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах мы это уже наблюдаем. Надеюсь, увидим и в большом масштабе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО протестном потенциале украинского общества в интервью Ростислава Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, киев, евгений норин, мобилизация, всу, вс рф, резервы, пво, "ланцет", детали, сво, спецоперация