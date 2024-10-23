Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей. На фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
В текущей ситуации Украина проигрывает войну. Момент, когда начнется лавинообразное обрушение, никто не предугадает. Если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Киева будут идти по нарастающей, сообщил журналист.
"Мы научились выносить вражескую ПВО. Мы научились кошмарить ближний и средний тыл противника при помощи "Ланцетов". Мы научились уничтожать трудно поражаемые цели вроде "Хаймарсов", — сказал Норин.
Интенсивность ударов "Гераней" все время повышается. Интенсивность пусков ракет тоже помаленьку растет. И не исключено, что на Украину полетит огромное количество баллистики, отметил эксперт.
А на фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан, и каждая такая латка стоит ей серьезных потерь, подчеркнул историк.
"А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у них крякнется большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах мы это уже наблюдаем. Надеюсь, увидим и в большом масштабе", — резюмировал собеседник издания.
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