"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра - 21.10.2024 Украина.ру
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"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра - 21.10.2024 Украина.ру
"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
Наемники из Латинской Америки, воюющие на стороне ВСУ в городе Часов Яр, просят об эвакуации. Об этом агентству РИА Новости рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на данные радиоперехватов
2024-10-21T09:57
2024-10-21T09:57
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Бойцы Южной группировки ВС РФ добавили, что также наемники из Колумбии жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов.Ранее в Минобороны РФ отмечали, что лидерами по числу отправившихся на Украину наемников являются Польша, США, Грузия, Канада и Великобритания. А на прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на стороне ВСУ воюют уже не "вольнонаемные" наемники, а действующие военнослужащие стран НАТО.Несмотря на это, в сводках новостных агентств регулярно появляются сообщения именно о латиноамериканских наемниках, в частности из Колумбии.Бросил семью ради ВСУ: на полях СВО уничтожен наемник из КолумбииКолумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа"Спасая от неминуемой казни": наемники из Колумбии напали на боевиков ВСУ"Здесь только смерть": наемник из Колумбии разочаровался в ВСУ и назвал количество ликвидированных соотечественниковПотери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек.Другие темы: Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен.
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новости, колумбия, россия, украина, вооруженные силы украины, нато, эвакуация, вс рф
Новости, Колумбия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, эвакуация, ВС РФ

"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра

09:57 21.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Наемники из Латинской Америки, воюющие на стороне ВСУ в городе Часов Яр, просят об эвакуации. Об этом агентству РИА Новости рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на данные радиоперехватов
"Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. - Ред.) есть раненые", - рассказали военные.
"Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", - процитировали российские военные слова одного из латиноамериканских наемников во время радиопереговоров.
Бойцы Южной группировки ВС РФ добавили, что также наемники из Колумбии жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что лидерами по числу отправившихся на Украину наемников являются Польша, США, Грузия, Канада и Великобритания. А на прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на стороне ВСУ воюют уже не "вольнонаемные" наемники, а действующие военнослужащие стран НАТО.
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
17 октября, 09:34
Французы, немцы и поляки: Ганчев рассказал о воюющих на стороне ВСУ иностранцахДействующие военнослужащие стран НАТО воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости
Несмотря на это, в сводках новостных агентств регулярно появляются сообщения именно о латиноамериканских наемниках, в частности из Колумбии.
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Потери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек.
Другие темы: Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен.
 
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Заголовок открываемого материала
10:00Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
09:57"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
09:50Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
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