"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
Наемники из Латинской Америки, воюющие на стороне ВСУ в городе Часов Яр, просят об эвакуации. Об этом агентству РИА Новости рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на данные радиоперехватов
"Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников. - Ред.) есть раненые", - рассказали военные.
"Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного", - процитировали российские военные слова одного из латиноамериканских наемников во время радиопереговоров.
Бойцы Южной группировки ВС РФ добавили, что также наемники из Колумбии жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что лидерами по числу отправившихся на Украину наемников являются Польша, США, Грузия, Канада и Великобритания. А на прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на стороне ВСУ воюют уже не "вольнонаемные" наемники, а действующие военнослужащие стран НАТО.
Несмотря на это, в сводках новостных агентств регулярно появляются сообщения именно о латиноамериканских наемниках, в частности из Колумбии.
Потери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек.