https://ukraina.ru/20241021/1058232623.html

"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра

"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра - 21.10.2024 Украина.ру

"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра

Наемники из Латинской Америки, воюющие на стороне ВСУ в городе Часов Яр, просят об эвакуации. Об этом агентству РИА Новости рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на данные радиоперехватов

2024-10-21T09:57

2024-10-21T09:57

2024-10-21T09:57

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Бойцы Южной группировки ВС РФ добавили, что также наемники из Колумбии жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов.Ранее в Минобороны РФ отмечали, что лидерами по числу отправившихся на Украину наемников являются Польша, США, Грузия, Канада и Великобритания. А на прошлой неделе глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на стороне ВСУ воюют уже не "вольнонаемные" наемники, а действующие военнослужащие стран НАТО.Несмотря на это, в сводках новостных агентств регулярно появляются сообщения именно о латиноамериканских наемниках, в частности из Колумбии.Бросил семью ради ВСУ: на полях СВО уничтожен наемник из КолумбииКолумбийские наёмники-неудачники, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 августа"Спасая от неминуемой казни": наемники из Колумбии напали на боевиков ВСУ"Здесь только смерть": наемник из Колумбии разочаровался в ВСУ и назвал количество ликвидированных соотечественниковПотери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек.Другие темы: Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен.

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