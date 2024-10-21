https://ukraina.ru/20241021/1058231905.html

Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен

Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен - 21.10.2024 Украина.ру

Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен

Российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид, передает "Лента.ру"

2024-10-21T09:33

2024-10-21T09:33

2024-10-21T09:33

новости

курская область

россия

вооруженные силы украины

"ахмат"

вс рф

плен

похищение

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Аид также отметил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.Ранее бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск "Восток" рассказали, что солдаты ВСУ все чаще отступают или сдаются в плен без сопротивления, исключение составляют лишь иностранные наемники.Причина, по которой украинские военные все чаще и легче сдаются в плен, банальная - потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят сообщения все о новых и новых ликвидациях тех, кто воюет за киевский режим.Еще по теме: Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор.

https://ukraina.ru/20241014/1058084493.html

https://ukraina.ru/20241017/1058157114.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, "ахмат", вс рф, плен, похищение