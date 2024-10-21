Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен
Российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид, передает "Лента.ру"
"На экшн-камерах мы видели, как они их [российских военных и мирных жителей Суджи] как скот пытаются вывозить. Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию", - рассказал командир "Ахмата".
Аид также отметил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.
14 октября, 17:06Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл У России есть основания полагать, что ВСУ могли насильно вывезти из Курской области около одной тысячи человек в ходе нападения на этот регион. Такую информацию озвучила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова
Ранее бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск "Восток" рассказали, что солдаты ВСУ все чаще отступают или сдаются в плен без сопротивления, исключение составляют лишь иностранные наемники.
17 октября, 10:32Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
Причина, по которой украинские военные все чаще и легче сдаются в плен, банальная - потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят сообщения все о новых и новых ликвидациях тех, кто воюет за киевский режим.