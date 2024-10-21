Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен - 21.10.2024 Украина.ру
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Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен
Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен - 21.10.2024 Украина.ру
Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен
Российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид, передает "Лента.ру"
2024-10-21T09:33
2024-10-21T09:33
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
"ахмат"
вс рф
плен
похищение
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Аид также отметил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.Ранее бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск "Восток" рассказали, что солдаты ВСУ все чаще отступают или сдаются в плен без сопротивления, исключение составляют лишь иностранные наемники.Причина, по которой украинские военные все чаще и легче сдаются в плен, банальная - потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят сообщения все о новых и новых ликвидациях тех, кто воюет за киевский режим.Еще по теме: Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор.
https://ukraina.ru/20241014/1058084493.html
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, "ахмат", вс рф, плен, похищение
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", ВС РФ, плен, похищение

Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен

09:33 21.10.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские военные в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. Об этом рассказал командир отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид, передает "Лента.ру"

"На экшн-камерах мы видели, как они их [российских военных и мирных жителей Суджи] как скот пытаются вывозить. Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию", - рассказал командир "Ахмата".

Аид также отметил, что на территории Курской области против ВС РФ воюют сразу 14 бригад ВСУ и подразделения наемников, то есть в регион переброшены почти все боеспособные части украинской армии. Командир "Ахмата" добавил, что в Курском регионе был побит рекорд по сложности ведения боевых действий с ВСУ.
Коллаж: ВСУ, люди
14 октября, 17:06
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Ранее бойцы штурмовых подразделений российской группировки войск "Восток" рассказали, что солдаты ВСУ все чаще отступают или сдаются в плен без сопротивления, исключение составляют лишь иностранные наемники.
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Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
Причина, по которой украинские военные все чаще и легче сдаются в плен, банальная - потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят сообщения все о новых и новых ликвидациях тех, кто воюет за киевский режим.
Скиншот Forbes. Горящий украинский танк в Курской области
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 25 тысяч военнослужащих Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение украинским формированиям. Об этом сообщает Минобороны России
Еще по теме: Сопротивляться или сдаться? Пленный военком ВСУ посоветовал сыну сделать правильный выбор.
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы Украины"Ахмат"ВС РФпленпохищение
 
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